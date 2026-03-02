快訊

遠傳總經理井琪赴MWC 秀台灣創新實力

中央社／ 記者江明晏台北2日電

MWC登場，遠傳電信（4904）總經理井琪率經營團隊參與，2大合作案例分別於愛立信、微軟展區亮相；愛立信也宣布，攜手聯發科與日本電信商KDDI完成全球首例LTM實網試驗，實現無縫連接體驗。

「2026全球行動通訊大會」（MWC）將於台灣時間今天稍晚在西班牙巴塞隆納登場，遠傳電信總經理井琪率經營團隊參與，有兩大合作應用案例將分別在愛立信、微軟展區亮相。

遠傳表示，2025年底在台北大巨蛋舉辦的萬人演唱會現場，遠傳、愛立信與OPPO攜手合作，在5G SA架構上，驗證結合AI與網路切片的智慧差異化連接服務，業界首創透過手機端裝置的「AI即時偵測」功能，在用戶需要更大流量時可一鍵啟動「應用程式級網路切片」（App-level slicing），立即提升高話務人流聚集場所的網路體驗。

遠傳並表示，採用微軟Azure的生成式AI與AI代理技術，大幅提高網路與IT維運自動化，同時導入零錯誤方法論優化作業流程與加強維運韌性，也受微軟邀請於MWC微軟展區專題介紹。

井琪並將於會場與微軟客戶體驗事業群企業副總裁夏茲卡默（Kevin Shatzkamer）公開交流，解密遠傳的AI導入與應用心得，並分享「遠傳智靈」的應用場景與具體成效。

遠傳以微軟Azure為基礎，結合生成式AI技術自主開發的「遠傳智靈」AI平台，運用於網路與IT維運、打詐、影音、客服等多元場景，優化營運效率與用戶體驗。

此外，愛立信今天宣布，聯發科技與KDDI完成全球首次於實際網路環境中進行的L1/L2觸發式換手機制（LTM）聯合試驗，在愛立信的無線接取網路（RAN）上驗證該技術。

愛立信補充，低延遲移動性（Low-latencyMobility）為5G Advanced關鍵物聯網（Critical IoT）解決方案的一部分，可在基地台切換時將資料中斷時間縮短25%，提供行動連線體驗。

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

賴總統：2040前培植50萬AI人才 創造15兆元產值

賴清德總統2日接見「2025資訊月傑出資訊人才獎」獲獎者。他重申，政府提出「AI新十大建設」，預計在2040年之前，培植50萬個人才、創造15兆元產值。同時，將積極布局矽光子、 量子科技、機器人等三大關鍵技術研發，希望持續擴大算力基礎建設，打造智慧生活圈。

聯發科 MWC 秀肌肉 展出多項6G、資料中心相關技術

聯發科（2454）宣布，將於2026世界行動通訊大會（MWC）以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，由總經理陳冠州發表主題演講，並展出一系列最新技術，包含6G通訊的技術突破、搭載 Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE平台、邊緣 AI在智慧型手機與物聯網裝置上的應用、車載通訊技術，以及次世代資料中心技術等，展現該公司以先進晶片及AI技術推動智慧、無縫連結生態系的領先地位。

弘塑與台科大簽署五年期、5,000萬元產學合作協議

因應AI與高效能運算(HPC)帶動先進封裝技術快速更迭，半導體設備與材料研發需面臨更高標準與更短時程的挑戰，半導體濕製程設備廠商弘塑（3131）2日宣布，與台科大正式簽署五年期、總經費5,000萬元的產學合作協議，聚焦半導體設備與關鍵材料研發，同步推動高階科技人才培育。

研華機器人營收拚倍增

研華搶搭AI商機，共同總經理張家豪指出，研華挾邊緣運算高市占優勢，在機器人產業占據制高點，並積極與輝達等國際巨頭合作，以整合解決方案串起機器人生態系，伴隨AI技術邁入實體AI（Physical AI）階段，研華在無人機、人形機器人營收翻倍成長。

半導體風雲／輝達率先押寶A16製程晶片 台積電領軍供應鏈

輝達（NVIDIA） GTC 2026大會預定3月15日在美國加州聖荷西登場，這場盛會堪稱全球AI發展風向球。全球投資圈和半導體供應鏈，聚焦輝達在GTC上將發表推升AI發展的全新技術和產品。輝達執行長黃仁勳日前接受韓媒採訪時暗示將在GTC大會展示「從未見過」的技術進步，韓媒預測，輝達將發表的是革命性AI晶片Feynman，這款將是搭載全球首款1.6奈米製程的產品，最需要的是台積電的晶片...

