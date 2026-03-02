遠傳總經理井琪赴MWC 秀台灣創新實力

MWC登場，遠傳電信（4904）總經理井琪率經營團隊參與，2大合作案例分別於愛立信、微軟展區亮相；愛立信也宣布，攜手聯發科與日本電信商KDDI完成全球首例LTM實網試驗，實現無縫連接體驗。

「2026全球行動通訊大會」（MWC）將於台灣時間今天稍晚在西班牙巴塞隆納登場，遠傳電信總經理井琪率經營團隊參與，有兩大合作應用案例將分別在愛立信、微軟展區亮相。

遠傳表示，2025年底在台北大巨蛋舉辦的萬人演唱會現場，遠傳、愛立信與OPPO攜手合作，在5G SA架構上，驗證結合AI與網路切片的智慧差異化連接服務，業界首創透過手機端裝置的「AI即時偵測」功能，在用戶需要更大流量時可一鍵啟動「應用程式級網路切片」（App-level slicing），立即提升高話務人流聚集場所的網路體驗。

遠傳並表示，採用微軟Azure的生成式AI與AI代理技術，大幅提高網路與IT維運自動化，同時導入零錯誤方法論優化作業流程與加強維運韌性，也受微軟邀請於MWC微軟展區專題介紹。

井琪並將於會場與微軟客戶體驗事業群企業副總裁夏茲卡默（Kevin Shatzkamer）公開交流，解密遠傳的AI導入與應用心得，並分享「遠傳智靈」的應用場景與具體成效。

遠傳以微軟Azure為基礎，結合生成式AI技術自主開發的「遠傳智靈」AI平台，運用於網路與IT維運、打詐、影音、客服等多元場景，優化營運效率與用戶體驗。

此外，愛立信今天宣布，聯發科技與KDDI完成全球首次於實際網路環境中進行的L1/L2觸發式換手機制（LTM）聯合試驗，在愛立信的無線接取網路（RAN）上驗證該技術。

愛立信補充，低延遲移動性（Low-latencyMobility）為5G Advanced關鍵物聯網（Critical IoT）解決方案的一部分，可在基地台切換時將資料中斷時間縮短25%，提供行動連線體驗。