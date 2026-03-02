快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：2040前培植50萬AI人才 創造15兆元產值

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統（右）2日上午接見114資訊月「傑出資訊人才獎」獲獎者暨主辦單位代表，感謝得獎人的努力和付出，讓台灣在全球數位轉型浪潮中不斷累積實力，穩健前行。中央社
賴清德總統（右）2日上午接見114資訊月「傑出資訊人才獎」獲獎者暨主辦單位代表，感謝得獎人的努力和付出，讓台灣在全球數位轉型浪潮中不斷累積實力，穩健前行。中央社

賴清德總統2日接見「2025資訊月傑出資訊人才獎」獲獎者。他重申，政府提出「AI新十大建設」，預計在2040年之前，培植50萬個人才、創造15兆元產值。同時，將積極布局矽光子、 量子科技、機器人等三大關鍵技術研發，希望持續擴大算力基礎建設，打造智慧生活圈。

賴總統說，恭喜大家榮獲資訊領域中，極具指標性的「傑出資訊人才獎」。特別感謝台北市電腦公會、資訊月活動委員會，成為串聯政府、產業與學研機構的關鍵橋梁，也共同為台灣的資訊科技產業，注入創新能量。

賴總統提到，每年「資訊月」，是台灣資訊人才的重要舞台，去年的主題是「看見AI進行式」，在人工智慧快速發展的時代，共有10位傑出人才獲得肯定，更顯得意義深遠。

在資訊產品技術開發、設計和行銷領域，他恭喜林佳璋總經理、洪進福總經理、金慶柏全球副總裁等三位得獎人。各位在衛星、AI、資安等領域，展現整合創新的實力，不僅僅推動資安自主研發，也促進技術走向國際，充分展現出，台灣資通訊產業的深厚能量。

在教育與應用推廣領域，他恭喜楊鎮華教授、陳彥霖教授、張耀中教授、林取德召集人等四位得獎人。各位分別在學術研究、產學合作持續耕耘，也透過具體行動，建構高品質的數位學習環境，並落實縮短城鄉數位落差，為台灣培育更多優秀的資訊人才。

在資訊化之推動、管理與應用領域，他恭喜廖家德部長、林秋燕局長、林世哲資深協理等三位得獎人。各位在醫療服務、金融數位、政府檔案管理等場域，持續推動創新，大幅提升各行各業的數位治理效能，也讓科技真正融入了人民的生活。

賴總統表示，現場所有得獎人的努力和付出，都讓台灣在全球數位轉型浪潮中，不斷累積實力，能夠穩健前行，他代表政府，再次向大家致上最深的感謝。

他也說，各位得獎人都是台灣產業發展的重要推手。十分期待大家發揮影響力，延伸到團隊與組織，並帶動更多年輕世代，投入關鍵技術領域，形成源源不絕的創新動能。

賴總統提到，未來，政府會持續與各界夥伴合作，打造更具創新力、更有韌性，也更值得信任的數位國家。大家一起努力，以科技立國、以人才強國，讓世界看見台灣科技的實力跟價值。

延伸閱讀

弘塑與台科大簽署五年期、5,000萬元產學合作協議

國泰投信2026徵才 首推 CIM 儲備幹部報名

讀家觀點／產業AI革命 台灣要搶占戰略高地

中研院自製「20位元超導量子電腦」賴總統肯定：關鍵起跑點

相關新聞

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

台積電持續在台灣擴充先進製程，業者評估未來5年台積電先進製程近8成比重仍在台灣，包括日月光投控、力成、矽格、京元電等封裝...

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

賴總統：2040前培植50萬AI人才 創造15兆元產值

賴清德總統2日接見「2025資訊月傑出資訊人才獎」獲獎者。他重申，政府提出「AI新十大建設」，預計在2040年之前，培植50萬個人才、創造15兆元產值。同時，將積極布局矽光子、 量子科技、機器人等三大關鍵技術研發，希望持續擴大算力基礎建設，打造智慧生活圈。

聯發科 MWC 秀肌肉 展出多項6G、資料中心相關技術

聯發科（2454）宣布，將於2026世界行動通訊大會（MWC）以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，由總經理陳冠州發表主題演講，並展出一系列最新技術，包含6G通訊的技術突破、搭載 Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE平台、邊緣 AI在智慧型手機與物聯網裝置上的應用、車載通訊技術，以及次世代資料中心技術等，展現該公司以先進晶片及AI技術推動智慧、無縫連結生態系的領先地位。

弘塑與台科大簽署五年期、5,000萬元產學合作協議

因應AI與高效能運算(HPC)帶動先進封裝技術快速更迭，半導體設備與材料研發需面臨更高標準與更短時程的挑戰，半導體濕製程設備廠商弘塑（3131）2日宣布，與台科大正式簽署五年期、總經費5,000萬元的產學合作協議，聚焦半導體設備與關鍵材料研發，同步推動高階科技人才培育。

研華機器人營收拚倍增

研華搶搭AI商機，共同總經理張家豪指出，研華挾邊緣運算高市占優勢，在機器人產業占據制高點，並積極與輝達等國際巨頭合作，以整合解決方案串起機器人生態系，伴隨AI技術邁入實體AI（Physical AI）階段，研華在無人機、人形機器人營收翻倍成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。