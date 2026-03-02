賴總統：2040前培植50萬AI人才 創造15兆元產值

賴清德總統2日接見「2025資訊月傑出資訊人才獎」獲獎者。他重申，政府提出「AI新十大建設」，預計在2040年之前，培植50萬個人才、創造15兆元產值。同時，將積極布局矽光子、 量子科技、機器人等三大關鍵技術研發，希望持續擴大算力基礎建設，打造智慧生活圈。

賴總統說，恭喜大家榮獲資訊領域中，極具指標性的「傑出資訊人才獎」。特別感謝台北市電腦公會、資訊月活動委員會，成為串聯政府、產業與學研機構的關鍵橋梁，也共同為台灣的資訊科技產業，注入創新能量。

賴總統提到，每年「資訊月」，是台灣資訊人才的重要舞台，去年的主題是「看見AI進行式」，在人工智慧快速發展的時代，共有10位傑出人才獲得肯定，更顯得意義深遠。

在資訊產品技術開發、設計和行銷領域，他恭喜林佳璋總經理、洪進福總經理、金慶柏全球副總裁等三位得獎人。各位在衛星、AI、資安等領域，展現整合創新的實力，不僅僅推動資安自主研發，也促進技術走向國際，充分展現出，台灣資通訊產業的深厚能量。

在教育與應用推廣領域，他恭喜楊鎮華教授、陳彥霖教授、張耀中教授、林取德召集人等四位得獎人。各位分別在學術研究、產學合作持續耕耘，也透過具體行動，建構高品質的數位學習環境，並落實縮短城鄉數位落差，為台灣培育更多優秀的資訊人才。

在資訊化之推動、管理與應用領域，他恭喜廖家德部長、林秋燕局長、林世哲資深協理等三位得獎人。各位在醫療服務、金融數位、政府檔案管理等場域，持續推動創新，大幅提升各行各業的數位治理效能，也讓科技真正融入了人民的生活。

賴總統表示，現場所有得獎人的努力和付出，都讓台灣在全球數位轉型浪潮中，不斷累積實力，能夠穩健前行，他代表政府，再次向大家致上最深的感謝。

他也說，各位得獎人都是台灣產業發展的重要推手。十分期待大家發揮影響力，延伸到團隊與組織，並帶動更多年輕世代，投入關鍵技術領域，形成源源不絕的創新動能。

賴總統提到，未來，政府會持續與各界夥伴合作，打造更具創新力、更有韌性，也更值得信任的數位國家。大家一起努力，以科技立國、以人才強國，讓世界看見台灣科技的實力跟價值。