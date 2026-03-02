遠傳總座井琪率團參訪 MWC 2026與合作夥伴展出兩大應用

年度通訊盛會「2026世界行動通訊大會」（MWC 2026），將於台灣時間2日稍晚在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳電信（4904）總經理井琪親率經營團隊參與盛事，帶兩大重量級合作應用案例將分別在愛立信、微軟展區亮相，包含與愛立信、OPPO合作，在5G獨立組網（SA）架構上成功驗證結合AI與網路切片的智慧差異化連接服務，是業界首創手機AI即時偵測、一鍵提升網路體驗；以及遠傳採用微軟Azure的生成式AI與AI代理技術，大幅提高網路與IT維運自動化，同時導入零錯誤方法論優化作業流程與加強維運韌性，特別受微軟邀請安排於微軟展區專題介紹。

遠傳表示，預計井琪將與微軟客戶體驗事業群企業副總裁Kevin Shatzkamer做公開交流，解密遠傳的AI導入與應用心得，並將「遠傳智靈」的應用場景與具體成效分享給全球電信同業。遠傳將於大展期間和國際大廠深入交流，接軌全球頂尖技術，合力推動次世代通訊與AI發展進程。

今年MWC以「The IQ Era」為主題，聚焦AI與5G Advanced、未來6G及衛星網路的融合發展，展現智慧化連結如何成為驅動產業創新與永續成長的核心動能。遠傳積極廣結盟，合作夥伴涵蓋全球指標性大廠，共同探索多元的應用場景，讓創新技術與服務落地台灣。

2025年底在台北大巨蛋舉辦的萬人演唱會現場，遠傳、愛立信與OPPO攜手合作，在5G SA架構上，成功驗證結合AI與網路切片的智慧差異化連接服務，業界首創透過手機端裝置的「AI即時偵測」功能，在用戶需要更大流量時可一鍵啟動「應用程式級網路切片」（App-level slicing），立即提升高話務人流聚集場所的網路體驗。

此次三方合作驗證成果，讓用戶將能依據自身需求，在人潮密集等特定場景中，即時享有更低延遲、高效率的客製化5G服務，同時也為應用程式開發者帶來新價值與發展空間，為5G網路切片應用與產業生態系開啟更多元的可能性。

另外，遠傳以微軟Azure為基礎，結合生成式AI技術自主開發的「遠傳智靈」AI平台，廣泛運用於網路與IT維運、打詐、影音、客服等多元場景，全面優化營運效率與用戶體驗，更應微軟邀請，攜手展示「遠傳智靈」在維運與打詐的豐富成果。在網路維運方面，透過AI串聯告警、通報、摘要到決策流程，實現全流程自動化，目前網路維運中心已有近60%的維運作業由AI輔助完成，不僅大幅提升效率，更有效降低人為失誤風險。

「打詐智靈」運用AI快速識別異常門號、從源頭防堵詐騙，自2022年至今累計攔阻國際詐騙來電逾860萬通、詐騙簡訊逾4400萬則，「防駭心守護」每月為用戶阻擋惡意風險網址逾3000萬次，阻絕非法基地台訊號累積近萬個。遠傳以AI結合電信本業，全面提升網路維運、通訊品質與打詐效益，讓用戶享有高速、穩定、更安全、安心的網路環境。