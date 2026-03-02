快訊

緯創走入校園招募新世代人才 打造AI成長動能

中央社／ 台北2日電

人工智慧（AI）伺服器帶來強勁市場需求，代工廠緯創（3231）為打造成長動能，今天宣布啟動2026校園徵才計畫，將於3月在全台展開共9場校園巡迴博覽會與企業說明會，由專業領域主管與學生進行深度對談與交流，擴大招募具備關鍵能力的新世代人才。

緯創發布新聞稿指出，此次徵才鎖定硬體、軟/韌體、機構、製造與商管等科系背景，釋出20種以上職缺；重點招募領域涵蓋硬體研發、軟/韌體研發、電源設計、機構設計、研發驗證、專案管理、業務/供應鏈管理等。

除了廣納應屆畢業生，緯創更設計「未來之星」、「竹夢緯創」等實習計畫，讓實習生直接投入真實AI專案開發。在企業文化方面，緯創積極推動將AI融入企業DNA，為員工安排機器學習與人工智慧課程。

緯創總經理林建勳2月6日出席尾牙活動受訪表示，由於客戶需求強勁，緯創今年營收一定高成長，獲利也會持續成長；美國德州廠目前建置順利，今年第1季將開始量產，上半年逐步擴大產能。

