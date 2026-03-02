緯創走入校園招募新世代人才 打造AI成長動能

輝達（NVIDIA） GTC 2026大會預定3月15日在美國加州聖荷西登場，這場盛會堪稱全球AI發展風向球。全球投資圈和半導體供應鏈，聚焦輝達在GTC上將發表推升AI發展的全新技術和產品。輝達執行長黃仁勳日前接受韓媒採訪時暗示將在GTC大會展示「從未見過」的技術進步，韓媒預測，輝達將發表的是革命性AI晶片Feynman，這款將是搭載全球首款1.6奈米製程的產品，最需要的是台積電的晶片...

2026-03-02 08:00