Counterpoint 調查：今年手機全年出貨量預估年減12.4% 歷年最大跌幅

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

記憶體猛漲影響終端產品銷售。研調機構Counterpoint研究團隊根據Counterpoint Research最新《Smartphone Market Outlook Tracker》報告，市場預計將於2026年出現明顯反轉，全年出貨量預估年減12.4%，為歷來最大年度跌幅，市場調整期可能延續到2027年。

先前，2025年全球智慧型手機市場以低個位數年增率收官，受惠於總體經濟環境改善及假期旺季需求支撐。

Counterpoint Research指出，記憶體供應不足、零組件價格快速上升，以及部分低階OEM結構性承壓，將成為影響2026年市場表現的主要因素。市場調整期可能延續至2027年，待新增記憶體產能逐步釋出後，才有機會回到相對穩定的發展軌道。

2025年第4季全球智慧型手機出貨量年增3.8%，連續四季維持成長，創下自2021年以來最佳假期旺季表現。除中國與東歐外，多數地區皆呈現年增趨勢。但預估2026年全球出貨量將跌破11億支，回到2013年水準。目前行動裝置用LPDDR4/5價格於2026年第2季預計將達到2025年第3季水準的近三倍，顯示供應緊縮程度顯著。

Counterpoint Research首席分析師Yang Wang指出，記憶體產能擴張通常需時數季，供應改善預期將延後至2027年下半年。入門與中低階機種面臨較大壓力，部分OEM已調整產品上市時程、精簡產品線，並在規格配置上作出取捨，2026年1月部分Android品牌產品價格上調約10%至20%。

各價位帶手機受影響程度不一。高階市場預期仍可維持個位數成長，200美元以下價位帶出貨量預估將下滑超過20%。具備較完整供應鏈整合能力與品牌溢價優勢的廠商，預期在供應緊縮環境下將維持較穩定表現。雖然旗艦機種的記憶體供應同樣偏緊，但整體供貨穩定性預計優於入門與中低階產品。此外，高所得消費族群及電信商補貼方案，亦有助於緩衝高階產品價格上升帶來的影響。

在區域市場方面，中東與非洲（MEA）、拉丁美洲與亞太地區預估分別年減19%、14%與14%。對於高度依賴新興市場與低價位帶的OEM而言，消費者負擔能力下降、零組件成本上升，以及成本轉嫁空間有限，將構成持續壓力。

Counterpoint Research預期，市場集中度可能進一步提高。部分中小型品牌或將重新評估長期策略方向，使產業結構朝向更集中發展。未來市場可能呈現平均售價提高、產品線精簡，以及換機週期延長至超過四年的趨勢。此外，在價格敏感度提升的背景下，2026年二手智慧型手機市場預期將出現成長，特別是300美元以下產品對預算型消費者吸引力提高。

