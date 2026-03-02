聯發科 MWC 秀肌肉 展出多項6G、資料中心相關技術

聯發科（2454）宣布，將於2026世界行動通訊大會（MWC）以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，由總經理陳冠州發表主題演講，並展出一系列最新技術，包含6G通訊的技術突破、搭載 Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE平台、邊緣 AI在智慧型手機與物聯網裝置上的應用、車載通訊技術，以及次世代資料中心技術等，展現該公司以先進晶片及AI技術推動智慧、無縫連結生態系的領先地位。

陳冠州表示，該公司於MWC展出各類最新且領先業界的突破性技術，致力將最先進的AI應用帶入從終端到雲端的各類產品，並提供客戶先進的通訊解決方案。

聯發科指出，在此次MWC 2026展出中，將展出全球首次「6G無線接取互通性（radio interoperability）」成果，在傳輸速率、網路延遲與功耗優化間達調度彈性，並成為支援未來新興生成式AI與代理人服務的技術基礎。

此外，聯發科也提出「個人裝置雲」（personal device cloud）的技術願景。在此架構下，AI 代理（AI agent）能透過 Wi-Fi 或 6G 網路，在安全且不中斷的運算環境下，於個人及家庭裝置間進行無縫協作。

聯發科並將發表一項專為6G設計的「AI強化上行發射分集（AI-accelerated TxD）」技術，有別於傳統基於規則的演算法，此技術能透過AI動態學習並適應多變的網路環境，進而顯著提升上行傳輸效能。同時將展示6G如何有效賦能次世代機器人技術，運用邊緣運算服務，隨需提供具備高即時反應且運算密集型的應用效能。

另外，聯發科會展示全球首款整合Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE裝置，並搭載該公司T930與Filogic 8000系列晶片。此裝置也整合最新3GPP R18標準數據機並導入多項業界首創的技術。該公司也會展示全球首次應用於車載的5G NR NTN衛星視訊通話。此NR NTN技術突破傳統地面網路的覆蓋限制，提供影音串流、APP使用、網路連線等應用雙向高速衛星通訊能力。

聯發科也將推出新款的車載通訊晶片組，不僅支援5G-Advanced R17與R18標準，也整合數據晶片等級的AI功能，以有效提升連線穩定度與效能。同時，該公司將展出以3奈米車規製程打造的最新Dimensity Auto智慧座艙平台。

值得注意的是，在資料中心應用方面，聯發科並發表為die-to-die資料互連所設計的全新自研UCIe-Advanced IP，該IP為全球首款完成台積電（2330）2奈米與3奈米先進製程的矽驗證，支援先進封裝方法如矽中介層與矽橋，提供超低位元錯誤率（bit error rate）、超低電力消耗與可達裸晶邊緣10 Tbps/mm的高頻寬密度。聯發科也展出自研的共同封裝光學（CPO）解決方案，為高達400Gbps/fiber頻寬速率提供全新途徑，同時能顯著提升能源效率與系統整合程度。