記憶體供應緊縮 智慧手機今年出貨預估不太妙

世界行動通訊大會（MWC）揭幕，但今年智慧手機市場展望恐不樂觀。Counterpoint 預測，記憶體供應緊縮，調整期可能延續至2027年，將影響OEM產品規劃與上市節奏，2026年全球智慧型手機出貨量預估年減12%，降至略低於11億支，為2013年以來新低。

Counterpoint 分析，高階市場相對具韌性，低階市場則面臨較大成本與價格壓力，特別是LPDDR4供應縮減下，新興市場與入門價位帶OEM挑戰較高。在BOM成本上升與市場規模收斂下，產業整併趨勢可能加速，中小品牌面臨更大營運壓力。

市場復甦預期最快落在2027年下半年，仍須視新增記憶體產能與供需改善進度而定，換機周期與市場結構也將持續調整。

Counterpoint Research首席分析師Yang Wang表示，記憶體產能擴張通常需時數季，供應改善預期將延後至2027年下半年。LPDDR4供應縮減幅度高於預期，使入門與中低階機種面臨較大壓力。部分OEM已調整產品上市時程、精簡產品線，並在規格配置上作出取捨。Counterpoint Researc亦觀察到2026年1月部分Android品牌產品價格上調約10%至20%。

Counterpoint Research預期，市場集中度可能進一步提高。部分中小型品牌或將重新評估長期策略方向，使產業結構朝向更集中發展。未來市場可能呈現平均售價提高、產品線精簡，以及換機週期延長至超過四年的趨勢。此外，在價格敏感度提升的背景下，2026年二手智慧型手機市場預期將出現成長，特別是300美元以下產品對預算型消費者吸引力提高。