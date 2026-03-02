啓碁MWC秀AI-RAN解決方案 與輝達合作6G創新

快訊

中央社／ 台北2日電

網通廠啓碁科技宣布參與3月2日至5日在西班牙巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會（MWC 2026），首度展示與輝達（NVIDIA）AI Aerial整合的開放式無單元（O-RU）以及AI-RAN通訊解決方案。

啓碁表示，將持續導入CUDA-based RAN至小型化邊緣AI伺服器平台，同時，透過NVIDIA AI Aerial平台，與輝達合作加速6G技術創新，實現高效能、低功耗且軟體定義的AI-RAN解決方案。

啓碁指出，參與MWC 2026，整合旗下最新軟硬體研發成果，提供完整的端到端解決方案。展出亮點包含首度導入AI生態系的O-RU產品、WiFi 8網路通訊產品、AI智慧家庭應用，及因應次世代網路基礎建設與資安需求所推出的光交換器、後量子密碼（PQC）模組，展現啓碁前瞻的通訊技術整合與AI應用研發實力。

啓碁表示，加入NVIDIA AI Aerial打造AI-RAN生態系，加速原生AI 5G-Advanced與6G技術創新，因應次世代AI驅動行動通訊的高速成長需求，積極布局AI-RAN、5G-Advanced與6G關鍵技術，將於MWC 2026首度亮相最新AI最佳化室內與室外開放式無線單元（O-RU）。

啓碁說明，該產品不僅通過台灣TAICS認證，依循美國FIPS 140-3 Level 2資安標準設計，更成功整合至NVIDIA Aerial Testbed（ARC-OTA）Release 1.7，符合O-RAN標準規範，具備高度相容性與彈性部署能力，可支援5G-Advanced和6G通感融合（ISAC）等應用情境。

相關新聞

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

台積電持續在台灣擴充先進製程，業者評估未來5年台積電先進製程近8成比重仍在台灣，包括日月光投控、力成、矽格、京元電等封裝...

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

聯發科 MWC 秀肌肉 展出多項6G、資料中心相關技術

聯發科（2454）宣布，將於2026世界行動通訊大會（MWC）以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，由總經理陳冠州發表主題演講，並展出一系列最新技術，包含6G通訊的技術突破、搭載 Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE平台、邊緣 AI在智慧型手機與物聯網裝置上的應用、車載通訊技術，以及次世代資料中心技術等，展現該公司以先進晶片及AI技術推動智慧、無縫連結生態系的領先地位。

研華機器人營收拚倍增

研華搶搭AI商機，共同總經理張家豪指出，研華挾邊緣運算高市占優勢，在機器人產業占據制高點，並積極與輝達等國際巨頭合作，以整合解決方案串起機器人生態系，伴隨AI技術邁入實體AI（Physical AI）階段，研華在無人機、人形機器人營收翻倍成長。

半導體風雲／輝達率先押寶A16製程晶片 台積電領軍供應鏈

輝達（NVIDIA） GTC 2026大會預定3月15日在美國加州聖荷西登場，這場盛會堪稱全球AI發展風向球。全球投資圈和半導體供應鏈，聚焦輝達在GTC上將發表推升AI發展的全新技術和產品。輝達執行長黃仁勳日前接受韓媒採訪時暗示將在GTC大會展示「從未見過」的技術進步，韓媒預測，輝達將發表的是革命性AI晶片Feynman，這款將是搭載全球首款1.6奈米製程的產品，最需要的是台積電的晶片...

台積電落實 ESG 深化在地採購

台積電全球各廠區持續深化在地採購核心策略，涵蓋台灣大本營、美國新舊廠、日本熊本廠等，目標持續減少海外運輸碳足跡，落實ESG理念，並帶動供應鏈群聚效應。

