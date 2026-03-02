啓碁MWC秀AI-RAN解決方案 與輝達合作6G創新

網通廠啓碁科技宣布參與3月2日至5日在西班牙巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會（MWC 2026），首度展示與輝達（NVIDIA）AI Aerial整合的開放式無單元（O-RU）以及AI-RAN通訊解決方案。

啓碁表示，將持續導入CUDA-based RAN至小型化邊緣AI伺服器平台，同時，透過NVIDIA AI Aerial平台，與輝達合作加速6G技術創新，實現高效能、低功耗且軟體定義的AI-RAN解決方案。

啓碁指出，參與MWC 2026，整合旗下最新軟硬體研發成果，提供完整的端到端解決方案。展出亮點包含首度導入AI生態系的O-RU產品、WiFi 8網路通訊產品、AI智慧家庭應用，及因應次世代網路基礎建設與資安需求所推出的光交換器、後量子密碼（PQC）模組，展現啓碁前瞻的通訊技術整合與AI應用研發實力。

啓碁表示，加入NVIDIA AI Aerial打造AI-RAN生態系，加速原生AI 5G-Advanced與6G技術創新，因應次世代AI驅動行動通訊的高速成長需求，積極布局AI-RAN、5G-Advanced與6G關鍵技術，將於MWC 2026首度亮相最新AI最佳化室內與室外開放式無線單元（O-RU）。

啓碁說明，該產品不僅通過台灣TAICS認證，依循美國FIPS 140-3 Level 2資安標準設計，更成功整合至NVIDIA Aerial Testbed（ARC-OTA）Release 1.7，符合O-RAN標準規範，具備高度相容性與彈性部署能力，可支援5G-Advanced和6G通感融合（ISAC）等應用情境。