台美兩廠雙線出擊！台積加速擴建A16最新製程晶片 助攻輝達

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

輝達開發者大會（ＧＴＣ）預定三月十五日在美國加州聖荷西登場，這場盛會堪稱全球ＡＩ發展風向球。全球投資圈和半導體供應鏈，聚焦輝達在ＧＴＣ上將發表推升ＡＩ發展的全新技術和產品。輝達執行長黃仁勳日前接受韓媒採訪時暗示將在ＧＴＣ大會展示「從未見過」的技術進步，韓媒預測，輝達將發表的是革命性ＡＩ晶片Feynman，這將是全球首款採用台積電一點六奈米製程的晶片。

雖然台積電的技術藍圖，揭示Ａ１６（一點六奈米）製程可以在今年下半年量產，但預料輝達要到二○二八年啟動晶圓出貨，客戶端交付可能延遲至二○二九到二○三○年。台積電將以高雄廠及美國亞利桑那州廠作為輝達全新Feynman ＡＩ晶片為主要生產據點。

為滿足輝達對這項新世代晶片的龐大需求，台積電正加快高雄廠和亞利桑那州的擴建腳步，一般預料，輝達會先在台積電投產，待高雄廠移轉Ａ１６至亞利桑那州新廠的試產曲線拉升後，將部分產能直接在美國生產，符合美國將關鍵ＡＩ晶片直接在美國生產的要求。在台積電Fab21廠的第三廠（P3）導入量產，並成為美國最先進製程的晶圓製造廠後，預料可減輕美國先進製程晶片過度集中在台灣生產的疑慮。

南韓媒體「朝鮮商業」報導，輝達將於ＧＴＣ發布革命性ＡＩ晶片Feynman，市場也預期輝達將揭示即將在今年量產，宣布啟動由銅轉光傳輸的矽光子和ＣＰＯ升級架構，並公布完整生態系。

台積電Ａ１６奈米製程其實是屬於二奈米（Ａ２０）微縮，卻是半導體工藝全新的創舉。它和其他先進製程最大的不同，就是把供電的電源網設計，單獨拉到晶圓的背面，半導體業者稱為晶背供電。

知識力科技執行長曲建仲在個人ＹＴ節目「曲博科技教室」介紹這項技術的創新之處。他說，傳統積體電路是在電晶體表面成長多層的金屬導線。當電晶體愈來愈小，金屬導線的繞線困難度便愈來愈高，造成很多通訊瓶頸。而晶片供電技術，就是將綠色電源線從晶片的正面搬至背面。

由於台積電是全球唯一宣布可提供此技術代工生產ＡＩ晶片的晶圓代工服務廠，推出這項服務，就是在推升ＡＩ晶片效能外，同時解決ＡＩ晶片功率愈來愈高，必須更省電，避免對電網造成沉重負擔。

半導體 黃仁勳 輝達 晶片 先進製程 亞利桑那州廠

首次6G互通性亮相 聯發科於MWC 2026大秀AI與通訊領先優勢

聯發科（2454）技將於2026世界行動通訊大會（MWC）以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，由總經理陳冠州發表主題演講，並展出聯發科技一系列最新技術，包含6G通訊的技術突破、搭載 Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE平台、邊緣 AI在智慧型手機與物聯網裝置上的應用、車載通訊技術，以及次世代資料中心技術，展現聯發科以先進晶片及AI技術推動一個真正智慧、無縫連結生態系的領先地位。

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

台積電持續在台灣擴充先進製程，業者評估未來5年台積電先進製程近8成比重仍在台灣，包括日月光投控、力成、矽格、京元電等封裝...

中東局勢變化對汎銓營運無影響 先進製程與矽光子研發分析需求穩定

面對近期國際地緣政治情勢升溫，市場關注中東區域衝突可能對全球供應鏈與半導體產業造成的影響。材料分析大廠汎銓（6830）今日表示，公司營運聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」以及「台、美、日、大陸 12廠區同步拓展」四大核心主軸，以半導體高階製程研發材料分析與產品失效分析為核心，營收結構與傳統製造型供應鏈不同，整體受影響程度相對有限。

ASIC市場熱翻天 聯發科、創意等相關業務今年帶來明顯挹注

雖然目前輝達獨占AI晶片市場鰲頭，不過雲端服務供應商（CSP）為降低總體擁有成本，積極發展特殊應用IC（ASIC），且趨...

將AI導入6G！輝達攜手電信業 擘畫下一代無線網路願景

世界行動通訊大會（ＭＷＣ）今天在巴塞隆納揭幕，輝達一日表示，正與諾基亞（Nokia）、軟銀集團（Softbank）與T-Mobile等多家電信業者合作，致力於將人工智慧（ＡＩ）導入下一代通訊技術第六代（６Ｇ）無線網路。

