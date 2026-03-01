聽新聞
將AI導入6G！輝達攜手電信業 擘畫下一代無線網路願景

聯合報／ 編譯廖玉玲／綜合報導
輝達昨發聲明，表示正與多家電信商合作，要將AI導入6G。（法新社）
世界行動通訊大會（ＭＷＣ）今天在巴塞隆納揭幕，輝達一日表示，正與諾基亞（Nokia）、軟銀集團（Softbank）與T-Mobile等多家電信業者合作，致力於將人工智慧（ＡＩ）導入下一代通訊技術第六代（６Ｇ）無線網路。

輝達透過聲明指出，改變在所難免，因為未來許多裝置都將聯網，要求將更複雜。目前的５Ｇ網路透過語音和數據連接人們，並提供檢索到的資訊，但無法支援ＡＩ的廣泛應用。

輝達電信業務資深副總裁瓦希斯塔表示，「今日的網路就是尚未準備好為明日所使用」，「在ＡＩ年代，一切都會改變。網路將傳遞智慧，不只為在手機上的人類，也會為機器傳遞」。

他說，電信網路對頻譜效率的要求比現在高出數百萬倍，因為目前的無線電頻譜並不敷新用途的使用。

輝達已推出可用於電信網絡中的晶片、電腦和軟體，希望能進一步拓展市場，清除可能的路障，也希望ＡＩ能應用於更多領域，例如機器人和交通工具等實體ＡＩ，以便繼續刺激需求。少了支援ＡＩ數據流量的無線網路，輝達所提的滿是人形機器人和自駕車世界的願景，可能會晚一點才能達成。

每隔十年左右，電信業就會進入下一代的無線科技，在此過程中業者會組成各式聯盟，希望將產業導向他們認為對自家產品較有利的方向。這種作法的結果未必每次都能讓業者稱心如意，有時候還會因不同陣營的角力，拖慢新技術上路時程，或出現不相容的系統。

輝達主張，新的裝置與軟體必須完全開放，收發無線電波的無線電設備，應該由軟體控制，可以更新，也可以在更通用型的電腦上運作；數據流量應由ＡＩ軟體調度路徑，這種軟體能夠回應快速變化的模式與優先順序，而這在目前還辦不到。

瓦希斯塔指出，在如此環境下，電信業將更能接受新供應商的崛起，包括那些估值能迅速衝破十億美元的新創，「新的電信獨角獸將應運而生」。他也感嘆，過去這十年電信業實在太少生力軍加入。

首次6G互通性亮相 聯發科於MWC 2026大秀AI與通訊領先優勢

聯發科（2454）技將於2026世界行動通訊大會（MWC）以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，由總經理陳冠州發表主題演講，並展出聯發科技一系列最新技術，包含6G通訊的技術突破、搭載 Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE平台、邊緣 AI在智慧型手機與物聯網裝置上的應用、車載通訊技術，以及次世代資料中心技術，展現聯發科以先進晶片及AI技術推動一個真正智慧、無縫連結生態系的領先地位。

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

台積電持續在台灣擴充先進製程，業者評估未來5年台積電先進製程近8成比重仍在台灣，包括日月光投控、力成、矽格、京元電等封裝...

中東局勢變化對汎銓營運無影響 先進製程與矽光子研發分析需求穩定

面對近期國際地緣政治情勢升溫，市場關注中東區域衝突可能對全球供應鏈與半導體產業造成的影響。材料分析大廠汎銓（6830）今日表示，公司營運聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」以及「台、美、日、大陸 12廠區同步拓展」四大核心主軸，以半導體高階製程研發材料分析與產品失效分析為核心，營收結構與傳統製造型供應鏈不同，整體受影響程度相對有限。

ASIC市場熱翻天 聯發科、創意等相關業務今年帶來明顯挹注

雖然目前輝達獨占AI晶片市場鰲頭，不過雲端服務供應商（CSP）為降低總體擁有成本，積極發展特殊應用IC（ASIC），且趨...

台美兩廠雙線出擊！台積加速擴建A16最新製程晶片 助攻輝達

輝達開發者大會（ＧＴＣ）預定三月十五日在美國加州聖荷西登場，這場盛會堪稱全球ＡＩ發展風向球。全球投資圈和半導體供應鏈，聚焦輝達在ＧＴＣ上將發表推升ＡＩ發展的全新技術和產品。輝達執行長黃仁勳日前接受韓媒採訪時暗示將在ＧＴＣ大會展示「從未見過」的技術進步，韓媒預測，輝達將發表的是革命性ＡＩ晶片Feynman，這將是全球首款採用台積電一點六奈米製程的晶片。

