AI 伺服器產業技術之爭 也是資本之爭

鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）金馬年開春即啟動大募資，業界分析，這凸顯AI伺服器產業不僅是技術之爭，更是資本之爭。鴻海、廣達、緯穎銀彈上膛後，金馬年業績衝鋒將更有底氣。

業界分析，每一代AI伺服器平台效率愈來愈高，但晶片價格也愈來愈貴，伴隨多項零組件，尤其記憶體漲翻天，在在考驗供應鏈資金周轉與調度能力，拉高了AI供應鏈廠商門檻，台廠籌資需求也跟著變強。

以輝達GB200架構的機櫃來看，法人預估要290萬美元，GB300拉升到400萬美元，甚至到了下一代Vera Rubin平台可能要高達600萬美元，這麼貴的產品，若是代工廠沒有龐大資金調度撐腰，不太可能接到大單。

另外，各項AI關鍵零組件，尤其記憶體價格飆漲，甚至傳出記憶體廠要求先付保證金才能拿貨，更讓資金調度顯得重要。

研調機構顧能（Gartner）預測，到今年底，DRAM和固態硬碟（SSD）等儲存裝置價格將比去年底上漲130%。

各項零組件愈來愈貴之下，即便AI伺服器組裝廠營收與獲利持續創新高，仍要持續募資備妥銀彈，才能應付市場強烈需求，也唯有擁有足夠的資本，才能繼續與雲端大客戶延伸合作，承接更多訂單。