AI 伺服器產業技術之爭 也是資本之爭

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）金馬年開春即啟動大募資，業界分析，這凸顯AI伺服器產業不僅是技術之爭，更是資本之爭。鴻海、廣達、緯穎銀彈上膛後，金馬年業績衝鋒將更有底氣。

業界分析，每一代AI伺服器平台效率愈來愈高，但晶片價格也愈來愈貴，伴隨多項零組件，尤其記憶體漲翻天，在在考驗供應鏈資金周轉與調度能力，拉高了AI供應鏈廠商門檻，台廠籌資需求也跟著變強。

以輝達GB200架構的機櫃來看，法人預估要290萬美元，GB300拉升到400萬美元，甚至到了下一代Vera Rubin平台可能要高達600萬美元，這麼貴的產品，若是代工廠沒有龐大資金調度撐腰，不太可能接到大單。

另外，各項AI關鍵零組件，尤其記憶體價格飆漲，甚至傳出記憶體廠要求先付保證金才能拿貨，更讓資金調度顯得重要。

研調機構顧能（Gartner）預測，到今年底，DRAM固態硬碟（SSD）等儲存裝置價格將比去年底上漲130%。

各項零組件愈來愈貴之下，即便AI伺服器組裝廠營收與獲利持續創新高，仍要持續募資備妥銀彈，才能應付市場強烈需求，也唯有擁有足夠的資本，才能繼續與雲端大客戶延伸合作，承接更多訂單。

固態硬碟 DRAM 伺服器

相關新聞

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

台積電持續在台灣擴充先進製程，業者評估未來5年台積電先進製程近8成比重仍在台灣，包括日月光投控、力成、矽格、京元電等封裝...

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

台積電落實 ESG 深化在地採購

台積電全球各廠區持續深化在地採購核心策略，涵蓋台灣大本營、美國新舊廠、日本熊本廠等，目標持續減少海外運輸碳足跡，落實ESG理念，並帶動供應鏈群聚效應。

台積電持續擴充產能兼顧環境永續發展 創控、家碩、京鼎同步受惠

台積電持續擴充先進製程及先進封裝產能，在兼顧環境永續發展下，帶動AMC（微汙染監控）等供應鏈，以及半導體先進製程供應鏈需求強度提升。業界看好，創控、家登旗下家碩、京鼎等協力廠同步受惠。

AI 伺服器產業技術之爭 也是資本之爭

鴻海、廣達、緯穎金馬年開春即啟動大募資，業界分析，這凸顯AI伺服器產業不僅是技術之爭，更是資本之爭。鴻海、廣達、緯穎銀彈上膛後，金馬年業績衝鋒將更有底氣。

將AI導入6G…輝達攜手電信業 擘畫下一代無線網路願景

世界行動通訊大會（ＭＷＣ）今天在巴塞隆納揭幕，輝達一日表示，正與諾基亞（Nokia）、軟銀集團（Softbank）與T-Mobile等多家電信業者合作，致力於將人工智慧（ＡＩ）導入下一代通訊技術第六代（６Ｇ）無線網路。

