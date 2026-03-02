快訊

台積電持續擴充產能兼顧環境永續發展 創控、家碩、京鼎同步受惠

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）持續擴充先進製程及先進封裝產能，在兼顧環境永續發展下，帶動AMC（微汙染監控）等供應鏈，以及半導體先進製程供應鏈需求強度提升。業界看好，創控、家登（3680）旗下家碩、京鼎（3413）等協力廠同步受惠。

創控指出，旗下新產品FMS 2000晶圓盒（FOUP）監測系統與MiTAP M3氣體分析儀，成功將AMC監測能力由廠務環境延伸至微環境暨設備環境，協助客戶強化製程品質、設備可靠性與風險管理。

家碩專注半導體微影製程傳載自動化設備，深耕光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術，專利布局堅強，已躋身全球晶圓製造領導廠商供應鏈，並與關鍵客戶合作光罩自動化與AOI檢測相關應用 ，公司有信心2026年上半年能有所斬獲。

京鼎泰國春武里府新廠去年底落成，聚焦半導體前段製程設備的關鍵模組、零組件與備品耗材製造，藉此提升生產彈性與供應鏈穩定性，以滿足客戶需求與持續成長的半導體設備市場。

自動化設備 客戶 製程

相關新聞

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

台積電持續在台灣擴充先進製程，業者評估未來5年台積電先進製程近8成比重仍在台灣，包括日月光投控、力成、矽格、京元電等封裝...

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

台積電落實 ESG 深化在地採購

台積電全球各廠區持續深化在地採購核心策略，涵蓋台灣大本營、美國新舊廠、日本熊本廠等，目標持續減少海外運輸碳足跡，落實ESG理念，並帶動供應鏈群聚效應。

台積電持續擴充先進製程及先進封裝產能，在兼顧環境永續發展下，帶動AMC（微汙染監控）等供應鏈，以及半導體先進製程供應鏈需求強度提升。業界看好，創控、家登旗下家碩、京鼎等協力廠同步受惠。

AI 伺服器產業技術之爭 也是資本之爭

鴻海、廣達、緯穎金馬年開春即啟動大募資，業界分析，這凸顯AI伺服器產業不僅是技術之爭，更是資本之爭。鴻海、廣達、緯穎銀彈上膛後，金馬年業績衝鋒將更有底氣。

將AI導入6G…輝達攜手電信業 擘畫下一代無線網路願景

世界行動通訊大會（ＭＷＣ）今天在巴塞隆納揭幕，輝達一日表示，正與諾基亞（Nokia）、軟銀集團（Softbank）與T-Mobile等多家電信業者合作，致力於將人工智慧（ＡＩ）導入下一代通訊技術第六代（６Ｇ）無線網路。

