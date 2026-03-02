台積電持續擴充產能兼顧環境永續發展 創控、家碩、京鼎同步受惠

台積電（2330）持續擴充先進製程及先進封裝產能，在兼顧環境永續發展下，帶動AMC（微汙染監控）等供應鏈，以及半導體先進製程供應鏈需求強度提升。業界看好，創控、家登（3680）旗下家碩、京鼎（3413）等協力廠同步受惠。

創控指出，旗下新產品FMS 2000晶圓盒（FOUP）監測系統與MiTAP M3氣體分析儀，成功將AMC監測能力由廠務環境延伸至微環境暨設備環境，協助客戶強化製程品質、設備可靠性與風險管理。

家碩專注半導體微影製程傳載自動化設備，深耕光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術，專利布局堅強，已躋身全球晶圓製造領導廠商供應鏈，並與關鍵客戶合作光罩自動化與AOI檢測相關應用 ，公司有信心2026年上半年能有所斬獲。

京鼎泰國春武里府新廠去年底落成，聚焦半導體前段製程設備的關鍵模組、零組件與備品耗材製造，藉此提升生產彈性與供應鏈穩定性，以滿足客戶需求與持續成長的半導體設備市場。