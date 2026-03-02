台積電落實 ESG 深化在地採購

台積電（2330）全球各廠區持續深化在地採購核心策略，涵蓋台灣大本營、美國新舊廠、日本熊本廠等，目標持續減少海外運輸碳足跡，落實ESG理念，並帶動供應鏈群聚效應。

其中，台灣大本營除了零配件在地採購，也深化在地封測供應鏈關係，如扶植電鍍添加劑供應商在台設廠，促成生產周期縮短66%。根據台積電ESG電子報說明，該公司將建立在地供應鏈視為永續經營的重要策略，並持續推動化學品在地化發展。

台積電積極推動在地化生產策略，透過「產線輔導、設備優化、品質檢測、樣品驗證」四大面向，協助日本供應商來台設廠，成功將生產周期由60天縮短至20天，運輸效率提升90%。

台積電統計，截至今年元月，在地生產的電鍍添加劑已導入先進封測二廠使用，預計第1季全面推展至先進封測三廠、五廠、六廠及八廠，進一步強化供應鏈韌性，為台灣半導體產業生態系永續發展挹注新動能。