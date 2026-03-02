快訊

台積電落實 ESG 深化在地採購

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）全球各廠區持續深化在地採購核心策略，涵蓋台灣大本營、美國新舊廠、日本熊本廠等，目標持續減少海外運輸碳足跡，落實ESG理念，並帶動供應鏈群聚效應。

其中，台灣大本營除了零配件在地採購，也深化在地封測供應鏈關係，如扶植電鍍添加劑供應商在台設廠，促成生產周期縮短66%。根據台積電ESG電子報說明，該公司將建立在地供應鏈視為永續經營的重要策略，並持續推動化學品在地化發展。

台積電積極推動在地化生產策略，透過「產線輔導、設備優化、品質檢測、樣品驗證」四大面向，協助日本供應商來台設廠，成功將生產周期由60天縮短至20天，運輸效率提升90%。

台積電統計，截至今年元月，在地生產的電鍍添加劑已導入先進封測二廠使用，預計第1季全面推展至先進封測三廠、五廠、六廠及八廠，進一步強化供應鏈韌性，為台灣半導體產業生態系永續發展挹注新動能。

台積電 日本 供應鏈

相關新聞

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

台積電持續在台灣擴充先進製程，業者評估未來5年台積電先進製程近8成比重仍在台灣，包括日月光投控、力成、矽格、京元電等封裝...

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

台積電落實 ESG 深化在地採購

台積電全球各廠區持續深化在地採購核心策略，涵蓋台灣大本營、美國新舊廠、日本熊本廠等，目標持續減少海外運輸碳足跡，落實ESG理念，並帶動供應鏈群聚效應。

台積電持續擴充產能兼顧環境永續發展 創控、家碩、京鼎同步受惠

台積電持續擴充先進製程及先進封裝產能，在兼顧環境永續發展下，帶動AMC（微汙染監控）等供應鏈，以及半導體先進製程供應鏈需求強度提升。業界看好，創控、家登旗下家碩、京鼎等協力廠同步受惠。

AI 伺服器產業技術之爭 也是資本之爭

鴻海、廣達、緯穎金馬年開春即啟動大募資，業界分析，這凸顯AI伺服器產業不僅是技術之爭，更是資本之爭。鴻海、廣達、緯穎銀彈上膛後，金馬年業績衝鋒將更有底氣。

將AI導入6G…輝達攜手電信業 擘畫下一代無線網路願景

世界行動通訊大會（ＭＷＣ）今天在巴塞隆納揭幕，輝達一日表示，正與諾基亞（Nokia）、軟銀集團（Softbank）與T-Mobile等多家電信業者合作，致力於將人工智慧（ＡＩ）導入下一代通訊技術第六代（６Ｇ）無線網路。

