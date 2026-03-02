因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海（2317）、廣達（2382）與緯穎（6669）等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

業界預期，緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）、和碩（4938）等代工大廠後續也將加入募資行列，使得今年伺服器組裝業籌資超級熱。

AI伺服器代工龍頭鴻海在這波金馬年代工族群首波募資潮搶下頭香，完成360億元永續連結聯貸案，募得資金將用來充實中期營運周轉金，並納入溫室氣體減排表現、綠電使用總量、取得或升級廢棄物零填埋認證等永續指標。鴻海並規劃，將發行115年度第1期無擔保普通公司債，發行總額125億元，主要用途是償還短期負債。總計鴻海這波籌資計畫達485億元。

AI伺服器代工二哥廣達也不落人後，董事會決議將辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），發行上限不超過2.45億股，以廣達上周五收盤價291.5元計算，若全數募足，市值約當714億元。

AI伺服器代工股王緯穎則規劃，擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），或現金增資發行普通股，以1,800萬股額度內，擇一或搭配發行籌資。以緯穎上周五收盤價4,000元計算，若全數募足，市值約當720億元。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，從目前趨勢來看，2026年絕對會比去年「好很多」，今年整體展望看起來不錯。鴻海去年合併營收首度突破8兆元大關，不僅刷新集團歷史新高，也締造台股上市櫃公司年度業績新紀錄。劉揚偉期許，今年業績持續向上，「一定要大過9兆元」。

廣達訂單能見度直達2027年，AI伺服器訂單動能強勁，主要受惠輝達GB300與HGX產品持續出貨，伴隨輝達新一代Vera Rubin平台預計於8月推出，廣達持續看好今年AI伺服器業績年增三位數百分比（即倍數增長），AI伺服器比重占整體伺服器比重達到八成。

緯穎董事長洪麗寗也認為，今年營運展望「非常好」，整體營運表現會更勝去年。