因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
AI伺服器示意圖。圖／AI生成
AI伺服器示意圖。圖／AI生成

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海（2317）、廣達（2382）與緯穎（6669）等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器基礎建設的強烈需求。

業界預期，緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）、和碩（4938）等代工大廠後續也將加入募資行列，使得今年伺服器組裝業籌資超級熱。

AI伺服器代工龍頭鴻海在這波金馬年代工族群首波募資潮搶下頭香，完成360億元永續連結聯貸案，募得資金將用來充實中期營運周轉金，並納入溫室氣體減排表現、綠電使用總量、取得或升級廢棄物零填埋認證等永續指標。鴻海並規劃，將發行115年度第1期無擔保普通公司債，發行總額125億元，主要用途是償還短期負債。總計鴻海這波籌資計畫達485億元。

AI伺服器代工二哥廣達也不落人後，董事會決議將辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），發行上限不超過2.45億股，以廣達上周五收盤價291.5元計算，若全數募足，市值約當714億元。

AI伺服器代工股王緯穎則規劃，擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（GDR），或現金增資發行普通股，以1,800萬股額度內，擇一或搭配發行籌資。以緯穎上周五收盤價4,000元計算，若全數募足，市值約當720億元。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，從目前趨勢來看，2026年絕對會比去年「好很多」，今年整體展望看起來不錯。鴻海去年合併營收首度突破8兆元大關，不僅刷新集團歷史新高，也締造台股上市櫃公司年度業績新紀錄。劉揚偉期許，今年業績持續向上，「一定要大過9兆元」。

廣達訂單能見度直達2027年，AI伺服器訂單動能強勁，主要受惠輝達GB300與HGX產品持續出貨，伴隨輝達新一代Vera Rubin平台預計於8月推出，廣達持續看好今年AI伺服器業績年增三位數百分比（即倍數增長），AI伺服器比重占整體伺服器比重達到八成。

緯穎董事長洪麗寗也認為，今年營運展望「非常好」，整體營運表現會更勝去年。

廣達 伺服器 基礎建設

相關新聞

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

台積電持續在台灣擴充先進製程，業者評估未來5年台積電先進製程近8成比重仍在台灣，包括日月光投控、力成、矽格、京元電等封裝...

因應 AI 伺服器與基建強烈需求 代工族群募資大作戰

金馬年才剛開始，代工族群即展開募資大作戰，由鴻海、廣達與緯穎等三家指標大廠領跑，合計要籌資近2,000億元，以迎接金馬年AI伺服器與基礎建設的強烈需求。

台積電落實 ESG 深化在地採購

台積電全球各廠區持續深化在地採購核心策略，涵蓋台灣大本營、美國新舊廠、日本熊本廠等，目標持續減少海外運輸碳足跡，落實ESG理念，並帶動供應鏈群聚效應。

台積電持續擴充產能兼顧環境永續發展 創控、家碩、京鼎同步受惠

台積電持續擴充先進製程及先進封裝產能，在兼顧環境永續發展下，帶動AMC（微汙染監控）等供應鏈，以及半導體先進製程供應鏈需求強度提升。業界看好，創控、家登旗下家碩、京鼎等協力廠同步受惠。

AI 伺服器產業技術之爭 也是資本之爭

鴻海、廣達、緯穎金馬年開春即啟動大募資，業界分析，這凸顯AI伺服器產業不僅是技術之爭，更是資本之爭。鴻海、廣達、緯穎銀彈上膛後，金馬年業績衝鋒將更有底氣。

將AI導入6G…輝達攜手電信業 擘畫下一代無線網路願景

世界行動通訊大會（ＭＷＣ）今天在巴塞隆納揭幕，輝達一日表示，正與諾基亞（Nokia）、軟銀集團（Softbank）與T-Mobile等多家電信業者合作，致力於將人工智慧（ＡＩ）導入下一代通訊技術第六代（６Ｇ）無線網路。

