啓碁攜手輝達 搶進O-RU與AI-RAN通訊解決方案

全球通訊領導廠商啓碁科技（WNC）宣布將參與西班牙世界行動通訊大會（MWC 2026），加入NVIDIA AI Aerial打造AI-RAN生態系，加速原生AI 5G-Advanced與6G技術創新，更攜手搶進加入NVIDIA AI Aerial打造AI-RAN生態系，加速原生AI 5G-Advanced與6G技術創新。

啓碁以「Empowering the Future with AI-driven Connectivity」為年度主軸，整合旗下最新軟硬體研發成果，提供完整的端到端解決方案。展出亮點包含首度導入AI生態系的O-RU產品、Wi-Fi 8網路通訊產品、AI智慧家庭應用，及因應次世代網路基礎建設與資安需求所推出的光交換器、後量子密碼（PQC）模組，展現啓碁前瞻的通訊技術整合與AI應用研發實力。

因應次世代AI驅動行動通訊的高速成長需求，啓碁指出，積極布局AI-RAN、5G-Advanced與6G關鍵技術，將於MWC 2026首度亮相最新AI最佳化室內與室外開放式無線單元（O-RU）。該產品不僅通過台灣TAICS認證，依循美國FIPS 140-3 Level 2資安標準設計，更成功整合至NVIDIA Aerial Testbed（ARC-OTA）Release 1.7，符合O-RAN標準規範，具備高度相容性與彈性部署能力，可支援5G-Advanced和6G通感融合（ISAC）等應用情境，並針對NVIDIA CUDA-based的AI-RAN架構最佳化。

未來，啓碁強調，將持續導入CUDA-based RAN至小型化邊緣AI伺服器平台，同時，透過NVIDIA AI Aerial平台，與NVIDIA合作加速6G技術創新，實現高效能、低功耗且軟體定義的AI-RAN解決方案。

AI驅動智慧家庭升級，打造安全便利的居家體驗

在網路通訊領域，啓碁表示，升級旗下路由器、閘道器與訊號延伸器產品線，全面導入Wi-Fi 8技術；同時，領先推出整合5G（R18）與Wi-Fi 8的FWA固定無線接取解決方案，加速高速網路應用。啓碁將AI導入Edge端，自主開發的寬頻路由器AI引擎可即時辨別用戶端裝置及網路封包、分析使用者網路狀態，並智慧調配最佳頻寬資源，確保各項應用穩定運作；結合AIoT的技術，亦可進一步整合大語言模型，為智慧家庭與通訊應用帶來更多創新可能。

此外，啓碁亦推出AI機上盒與AI網路攝影機（AI IP Camera），AI機上盒支援多語言字幕轉換與離線語音助；AI網路攝影機則提供意外事件偵測與即時警示，顯著提升居家安全及生活便利性。

為滿足AI時代對資料中心高速運算需求，啓碁表示，推出光交換器（Optical Circuit Switch），該解決方案透過消除光電轉換，相較於傳統光電轉換可大幅降低逾95%能耗，並具備超低延遲性，確保GPU間高速同步運作，同時，可大幅降低設備升級成本，協助企業建構高效能、低能耗的次世代AI基礎設施。

啓碁亦宣布，攜手策略夥伴推出後量子密碼模組，運用光子的不可預測量子特性與專有加速技術，通過美國NIST認證，可廣泛應用於高速、大容量的資料中心、雲端、電信及企業伺服器環境，協助企業提前部署資安防護，從容應對快速崛起的量子運算威脅。