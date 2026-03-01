黃仁勳唱旺太空AI帶動散熱需求 建準拿下NASA認證並參與太空計畫

輝達執行長黃仁勳高喊太空AI對散熱需求龐大，引爆話題。台廠當中，建準（2421）已獲得美國太空總署（NASA）認證，參與NASA太空計畫，是第一家產品能「飛上太空」品質並獲得NASA背書的台灣散熱廠，外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機。

根據建準官方網站資料，該公司早曾2011年即參與NASA實驗計畫，供應太空用微型風扇，展現其風扇在極端環境下的高穩定性與品質，至今也仍在持續耕耘航太領域散熱市場。

另外，建準已於2017年即領先業界，開發出全球最小的毫米科技風扇，拿在手上約只有拇指指甲大小，當時亦憑藉著優異的研發實力獲得NASA認可，成為台廠揮軍太空市場的先驅。

如今，隨著太空AI即將步入商業化階段，建準過往累積的經驗與研發實力亦有望搭上這波商機列車。

業界人士表示，建準是全球前三大散熱風扇與馬達技術的一線大廠，未來太空AI載具或基礎建設對散熱需求殷切，估計建準也將因此受惠。

據悉，儘管次世代AI伺服器主要採用水冷散熱系統，但仍必須配置散熱風扇，且數量與規格更是同步提升，因此散熱風扇廠也跟著受惠，建準無論產能或技術在全球風扇業者中，都相當具有優勢，因而獲得輝達青睞，入列相關供應鏈。

針對水冷業務拓展方面，建準之前就已投入水冷相關模組開發，現階段已同步開發水冷板與冷卻液體分配裝置（CDU）等兩大關鍵零組件；其中，水冷板主要供應給二階（Tire 2）客戶使用，CDO則正與一階（Tier 1）客戶進行合作洽談。

至於產能規劃部分，建準菲律賓新廠預計今年底完工，並於2027年投產，現階段約有九成產能都落在中國大陸昆山、廣西北海等。菲律賓新廠完工後，該廠區月產能將從既有的200萬台，倍增為650萬至750萬台，並占整體產能的一半，藉此滿足海外客戶需求。