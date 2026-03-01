快訊

黃仁勳唱旺太空AI帶動散熱需求 建準拿下NASA認證並參與太空計畫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
建準已獲NASA認證，參與NASA太空計畫，是第一家產品能「飛上太空」品質並獲得NASA背書的台灣散熱廠。圖為工人在清洗太空梭組裝大樓上的NASA標誌。（路透）
輝達執行長黃仁勳高喊太空AI對散熱需求龐大，引爆話題。台廠當中，建準（2421）已獲得美國太空總署（NASA）認證，參與NASA太空計畫，是第一家產品能「飛上太空」品質並獲得NASA背書的台灣散熱廠，外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機。

根據建準官方網站資料，該公司早曾2011年即參與NASA實驗計畫，供應太空用微型風扇，展現其風扇在極端環境下的高穩定性與品質，至今也仍在持續耕耘航太領域散熱市場。

另外，建準已於2017年即領先業界，開發出全球最小的毫米科技風扇，拿在手上約只有拇指指甲大小，當時亦憑藉著優異的研發實力獲得NASA認可，成為台廠揮軍太空市場的先驅。

如今，隨著太空AI即將步入商業化階段，建準過往累積的經驗與研發實力亦有望搭上這波商機列車。

業界人士表示，建準是全球前三大散熱風扇與馬達技術的一線大廠，未來太空AI載具或基礎建設對散熱需求殷切，估計建準也將因此受惠。

據悉，儘管次世代AI伺服器主要採用水冷散熱系統，但仍必須配置散熱風扇，且數量與規格更是同步提升，因此散熱風扇廠也跟著受惠，建準無論產能或技術在全球風扇業者中，都相當具有優勢，因而獲得輝達青睞，入列相關供應鏈。

針對水冷業務拓展方面，建準之前就已投入水冷相關模組開發，現階段已同步開發水冷板與冷卻液體分配裝置（CDU）等兩大關鍵零組件；其中，水冷板主要供應給二階（Tire 2）客戶使用，CDO則正與一階（Tier 1）客戶進行合作洽談。

至於產能規劃部分，建準菲律賓新廠預計今年底完工，並於2027年投產，現階段約有九成產能都落在中國大陸昆山、廣西北海等。菲律賓新廠完工後，該廠區月產能將從既有的200萬台，倍增為650萬至750萬台，並占整體產能的一半，藉此滿足海外客戶需求。

首次6G互通性亮相 聯發科於MWC 2026大秀AI與通訊領先優勢

聯發科（2454）技將於2026世界行動通訊大會（MWC）以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，由總經理陳冠州發表主題演講，並展出聯發科技一系列最新技術，包含6G通訊的技術突破、搭載 Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE平台、邊緣 AI在智慧型手機與物聯網裝置上的應用、車載通訊技術，以及次世代資料中心技術，展現聯發科以先進晶片及AI技術推動一個真正智慧、無縫連結生態系的領先地位。

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

台積電持續在台灣擴充先進製程，業者評估未來5年台積電先進製程近8成比重仍在台灣，包括日月光投控、力成、矽格、京元電等封裝...

中東局勢變化對汎銓營運無影響 先進製程與矽光子研發分析需求穩定

面對近期國際地緣政治情勢升溫，市場關注中東區域衝突可能對全球供應鏈與半導體產業造成的影響。材料分析大廠汎銓（6830）今日表示，公司營運聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」以及「台、美、日、大陸 12廠區同步拓展」四大核心主軸，以半導體高階製程研發材料分析與產品失效分析為核心，營收結構與傳統製造型供應鏈不同，整體受影響程度相對有限。

ASIC市場熱翻天 聯發科、創意等相關業務今年帶來明顯挹注

雖然目前輝達獨占AI晶片市場鰲頭，不過雲端服務供應商（CSP）為降低總體擁有成本，積極發展特殊應用IC（ASIC），且趨...

將AI導入6G！輝達攜手電信業 擘畫下一代無線網路願景

世界行動通訊大會（ＭＷＣ）今天在巴塞隆納揭幕，輝達一日表示，正與諾基亞（Nokia）、軟銀集團（Softbank）與T-Mobile等多家電信業者合作，致力於將人工智慧（ＡＩ）導入下一代通訊技術第六代（６Ｇ）無線網路。

台美兩廠雙線出擊！台積加速擴建A16最新製程晶片 助攻輝達

輝達開發者大會（ＧＴＣ）預定三月十五日在美國加州聖荷西登場，這場盛會堪稱全球ＡＩ發展風向球。全球投資圈和半導體供應鏈，聚焦輝達在ＧＴＣ上將發表推升ＡＩ發展的全新技術和產品。輝達執行長黃仁勳日前接受韓媒採訪時暗示將在ＧＴＣ大會展示「從未見過」的技術進步，韓媒預測，輝達將發表的是革命性ＡＩ晶片Feynman，這將是全球首款採用台積電一點六奈米製程的晶片。

