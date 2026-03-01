重磅！黃仁勳背書「太空AI需要更多散熱」 奇鋐、雙鴻等跟著衝一波

太空AI話題夯，輝達執行長黃仁勳喊話：「太空AI需要更多散熱零組件，且用量將比當前更大」。AI教父打破外界原本認為「太空很冷，不需要太多散熱」的迷思，為太空AI散熱需求強勁背書，法人看好，奇鋐（3017）、雙鴻、廣運、建準等台灣散熱廠將跟著衝一波。

此外，特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX近期正在準備全球史上最大規模IPO，估計最快第2季或7月完成，宣告太空產業正式邁入商業化爆發期；未來在資金到位下，營運規模勢必將進一步擴張，進而加速實現馬斯克的太空AI計畫，激勵太空散熱市場需求火熱。

綜合外媒報導，黃仁勳在最新一次財報電話會議中強調，目前輝達的Hopper晶片已在太空中，成為全球首顆用於太空的GPU。不過，地球上使用的散熱方式與太空完全不同，太空中不僅既寒冷又炎熱，而且沒有空氣流動，因此散熱唯一的途徑就是透過傳導，換言之，必須建造更巨大、更多的散熱板，才能解決AI運算的熱挑戰。

業界分析，太空溫度接近絕對零度，超低溫度看似對散熱有利，但實際上因物理環境的根本差異，也讓太空成為絕佳的絕熱體，如同保溫杯一樣，若缺乏導熱，將非常難以散熱。

業界說明，太空中受陽光直射的那一面溫度可飆升至攝氏120度以上，而背陰面最低溫度可達零下150度，亦即「熱的地方很熱，非常需要散熱，冷的地方很冷，水冷等精密元件一下子就結冰。」

尤其散熱更是一大難題，主因當太空衛星或太空船被太陽照射時，熱不會自然上升，反而會滯留原地，並會對設備造成局部過熱，所以必須要安裝更複雜的散熱循環系統，並且搭載更多散熱板來導熱。

業界指出，奇鋐、雙鴻、建準、廣運等散熱廠均有能力跨足太空AI散熱市場，並在技術能力或產能都是業界首屈一指，只要市場成形，隨時可切入供應鏈，為營運再添柴火。

廣運目前主要散熱業務已交由旗下金運科技。金運總經理郭丁賀表示，太空中無重力，液冷式散熱不可行。只能採用傳統的導熱方式，用大型散熱片將熱導入外太空中。

金運採用AI模擬過，金屬散熱片只需要CNC設備及沖壓設備，即可解決散熱板製造問題。若將來這樣的需求產生時，最貴的會是「運費」。其它對台廠技術而言，都不是問題，廣運集團也將積極搶攻相關商機。

他強調，金運已從單一設備供應，邁向AI資料中心「解決方案供應商」新時代。定位轉型方向「從散熱器廠商轉型為熱資產管理公司」。