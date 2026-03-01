快訊

川普要求七大CSP自蓋電廠 引爆美AI電力大商機…東元、大同迎大單

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
外電報導，川普政府要求亞馬遜為首的七大美國雲端大廠為新增AI資料中心自行建設或採購電力，引爆新一波美國AI電力基建大商機。（路透）

外電報導，川普政府要求亞馬遜為首的七大美國雲端大廠為新增AI資料中心自行建設或採購電力，並將於美國時間4日在白宮簽署相關協議。雲端巨頭用電自建成為川普新政，引爆新一波美國AI電力基建大商機，東元（1504）、大同（2371）等台廠將迎來大單。

其中，東元挾結盟鴻海（2317），與各大AI巨頭友好優勢，後市可期；大同更率先報捷，奪下北美雲端服務供應商（CSP）電力相關訂單。外電報導，亞馬遜、Google、Meta、微軟、xAI、甲骨文和OpenAI等七大美國雲端巨擘都將在美國時間4日赴白宮簽協議，承諾AI資料中心用電「自己解決」。

白宮方面指出，這些大型雲端企業將為新的AI資料中心自行建設、引入或購買電力供應，以確保隨著需求增長，美國民眾的電費不會上漲。川普則在日前發表國情咨文演說時透露，他「已從科技業獲得相關承諾」。

法人指出，川普要雲端大咖「自己的用電自己蓋」，亞馬遜為首的七大美國雲端巨頭勢必大採購重電設備力道，對東元、大同、華城（1519）等台廠，將是一大利多。

東元在北美主攻「電力與機電整合解決方案」，以高效馬達、變壓器及配電盤為核心。針對美方要求科技巨頭「用電自給」趨勢，東元強調，其模組化資料中心（MDC）具備快速部署與高能效優勢。

東元近期成功承攬美系CSP在東南亞約25億元的超大規模資料中心專案，證明其電力系統整合實力已獲國際頂尖客戶認可。東元指出，憑藉在全球逾20年、高達860MW（百萬瓦）的建置經驗，結合北美在地製造布局，可提升供應鏈韌性與交期彈性。

東元已與北美大型CSP展開合作，並透過與鴻海換股結盟，強攻北美AI資料中心市場。預期白宮新政將進一步帶動電力轉換、配電到機電系統整合的一站式商機，強化東元在北美的市場滲透率。

大同透過與美國電力設備商GIS合作，奪下北美電力公司系列變壓器訂單，由於GIS合作夥伴為美國AI資料中心主要供電來源，此項合作顯示大同具備供貨給Meta等雲端巨頭的技術實力。大同345kV級電力變壓器已取得北美認證，是搶占外銷市占率的關鍵。

法人分析，隨著科技巨頭轉向自行發電，微電網與儲能系統需求將激增。大同具備變壓器、配電設備及能源管理系統（EMS）整合能力，隨著海外訂單比重攀升，2026年起進入陸續交貨期。大同已取得北美認證的345kV級電力變壓器，形成從電網端到資料中心端的完整供應鏈布局。

業界指出，對台廠而言，訂單來源已從傳統電力公司擴及科技巨頭。東元與大同憑藉MDC及變壓器認證優勢，可望成為美方落實「電力自給」的關鍵後勤，採購規模將成後續業績指標。

亞馬遜 大同 東元 甲骨文 雲端 美國 電力

首次6G互通性亮相 聯發科於MWC 2026大秀AI與通訊領先優勢

聯發科（2454）技將於2026世界行動通訊大會（MWC）以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，由總經理陳冠州發表主題演講，並展出聯發科技一系列最新技術，包含6G通訊的技術突破、搭載 Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE平台、邊緣 AI在智慧型手機與物聯網裝置上的應用、車載通訊技術，以及次世代資料中心技術，展現聯發科以先進晶片及AI技術推動一個真正智慧、無縫連結生態系的領先地位。

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

台積電持續在台灣擴充先進製程，業者評估未來5年台積電先進製程近8成比重仍在台灣，包括日月光投控、力成、矽格、京元電等封裝...

中東局勢變化對汎銓營運無影響 先進製程與矽光子研發分析需求穩定

面對近期國際地緣政治情勢升溫，市場關注中東區域衝突可能對全球供應鏈與半導體產業造成的影響。材料分析大廠汎銓（6830）今日表示，公司營運聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」以及「台、美、日、大陸 12廠區同步拓展」四大核心主軸，以半導體高階製程研發材料分析與產品失效分析為核心，營收結構與傳統製造型供應鏈不同，整體受影響程度相對有限。

ASIC市場熱翻天 聯發科、創意等相關業務今年帶來明顯挹注

雖然目前輝達獨占AI晶片市場鰲頭，不過雲端服務供應商（CSP）為降低總體擁有成本，積極發展特殊應用IC（ASIC），且趨...

台美兩廠雙線出擊！台積加速擴建A16最新製程晶片 助攻輝達

輝達開發者大會（ＧＴＣ）預定三月十五日在美國加州聖荷西登場，這場盛會堪稱全球ＡＩ發展風向球。全球投資圈和半導體供應鏈，聚焦輝達在ＧＴＣ上將發表推升ＡＩ發展的全新技術和產品。輝達執行長黃仁勳日前接受韓媒採訪時暗示將在ＧＴＣ大會展示「從未見過」的技術進步，韓媒預測，輝達將發表的是革命性ＡＩ晶片Feynman，這將是全球首款採用台積電一點六奈米製程的晶片。

黃仁勳唱旺太空AI帶動散熱需求 建準拿下NASA認證並參與太空計畫

輝達執行長黃仁勳高喊太空AI對散熱需求龐大，引爆話題。台廠當中，建準（2421）已獲得美國太空總署（NASA）認證，參與NASA太空計畫，是第一家產品能「飛上太空」品質並獲得NASA背書的台灣散熱廠，外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機。

