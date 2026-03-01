快訊

緯創GPU機櫃今年出貨成長50% 並將出貨超微伺服器、增添新成長力道

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

人工智慧（AI）伺服器需求火熱，同步帶動緯創（3231）今年業績續強，該公司去年出貨輝達（NVIDIA）5萬櫃AI伺服器，法人預估，今年可望出貨7.5萬櫃，年增50%，至於超微（AMD）的AI伺服器規劃第4季出貨，初期訂單數量預估為12萬到15萬台之間。 

供應鏈人士表示，輝達今年AI伺服器產品線，包括HGX、GB200與GB300等系列，其中，緯創出貨量可望由去年約5萬櫃，提升至今年的7.5萬櫃，並以微軟、Meta、甲骨文（Oracle）與戴爾等廠商拉貨最積極。除了GB系列之外，輝達還將在下半年推出新的AI伺服器平台Vera Rubin，可望帶動緯創今年營收與獲利續創新高。

至於輝達的挑戰者AMD方面，供應鏈人士說，AMD的MI450架構AI伺服器預定第4季出貨，供貨廠商包括Meta與微軟等，緯創已經切入AMD的GPU模組與基板供應鏈。緯創也在1月下旬公告，以不超過89.54億元額度內，追加投資購置新竹廠區機器設備，以及廠房改良，以支應AI相關業務擴展，執行長林建勳先前表示，新竹廠區擴產主要是為其中一大GPU客戶。

緯創1月合併營收2,283.67億元，月減10.53%，年增151.54%，寫史上第三高。預估今年業績可望逐季成長，並以AI伺服器成長最強勁，今年全年AI是三位數成長為目標。至於網通產品，去年斬獲北美最大網通公司訂單，今年正式量產出貨，由於去年網通產品基期較小，預估今年出貨將有10倍成長。

緯創董事長林憲銘之前說，AI基礎建設的投資浪潮僅走到1.5波階段，後續還可望有第二波、第三波的AI投資商機，緯創訂單能見度已經到2027年，對2026年訂單抱持樂觀，今年業績可望有大幅度成長動能。

產能方面，緯創近年來擴大全球投資布局產能，林建勳指出，美國新廠將在今年第1季中開始小量生產，第2季進入放量生產。林憲銘則表示，德州新廠將會在今年第2季中開幕，量產計畫一切按照進度。

林建勳之前表示，主要客戶已公開其今年成長目標，規模相當可觀，緯創一定會跟著客戶一起成長，對今年整體表現「非常有信心」。

緯創 輝達 Meta 伺服器 GB200

相關新聞

首次6G互通性亮相 聯發科於MWC 2026大秀AI與通訊領先優勢

聯發科（2454）技將於2026世界行動通訊大會（MWC）以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，由總經理陳冠州發表主題演講，並展出聯發科技一系列最新技術，包含6G通訊的技術突破、搭載 Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE平台、邊緣 AI在智慧型手機與物聯網裝置上的應用、車載通訊技術，以及次世代資料中心技術，展現聯發科以先進晶片及AI技術推動一個真正智慧、無縫連結生態系的領先地位。

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

台積電持續在台灣擴充先進製程，業者評估未來5年台積電先進製程近8成比重仍在台灣，包括日月光投控、力成、矽格、京元電等封裝...

中東局勢變化對汎銓營運無影響 先進製程與矽光子研發分析需求穩定

面對近期國際地緣政治情勢升溫，市場關注中東區域衝突可能對全球供應鏈與半導體產業造成的影響。材料分析大廠汎銓（6830）今日表示，公司營運聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」以及「台、美、日、大陸 12廠區同步拓展」四大核心主軸，以半導體高階製程研發材料分析與產品失效分析為核心，營收結構與傳統製造型供應鏈不同，整體受影響程度相對有限。

ASIC市場熱翻天 聯發科、創意等相關業務今年帶來明顯挹注

雖然目前輝達獨占AI晶片市場鰲頭，不過雲端服務供應商（CSP）為降低總體擁有成本，積極發展特殊應用IC（ASIC），且趨...

緯創GPU機櫃今年出貨成長50% 並將出貨超微伺服器、增添新成長力道

人工智慧（AI）伺服器需求火熱，同步帶動緯創（3231）今年業績續強，該公司去年出貨輝達（NVIDIA）5萬櫃AI伺服器，法人預估，今年可望出貨7.5萬櫃，年增50%，至於超微（AMD）的AI伺服器規劃第4季出貨，初期訂單數量預估為12萬到15萬台之間。

鴻海3月前進輝達GTC　強攻Vera Rubin整機櫃方案

鴻海將於16日舉辦法人說明會，隨即前進輝達（NVIDIA）GTC大會。輝達與台灣廠商供應鏈積極合作打造新一代人工智慧（A...

