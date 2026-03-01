聽新聞
中華電：如期修復台馬第二海纜 提升通信韌性
中華電信今天透過新聞稿指出，已順利完成台馬第二海纜修復作業，目前台灣到馬祖間通信，已恢復由雙海纜互為備援運作，提供馬祖地區穩定通信服務品質，提升台馬通信韌性。
中華電信指出，台馬第二海纜於2025年10月及12月發生海纜障礙，台馬間通信即刻疏轉至台馬第三海纜傳輸，並以台馬微波通信作為備援。
中華電信表示，障礙發生後隨即緊急協調「東南亞與印度洋區海纜維護組織（SEAIOCMA）」前來搶修，並配合冬季台灣海峽東北季風期間不利於海纜維修作業條件，審慎規劃修復時程。
中華電信指出，歷經4個月整備與作業，海纜維修船於今年2月11日抵台，展開台馬第二海纜修復工程。
中華電信表示，修復期間因海象惡劣，海纜維修船一度進入基隆港避浪，經與中華電信維修團隊密切合作，克服各項維修困難，分別於2月15日及2月26日，完成距淡水117公里及162公里兩處海纜障礙點修復，順利完成台馬第二海纜修復作業。
中華電信特別感謝政府相關部門及漁會協助，讓此次台馬第二海纜修復工作，得以順利完成。
