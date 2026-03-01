中華電：如期修復台馬第二海纜 提升通信韌性

聯發科（2454）技將於2026世界行動通訊大會（MWC）以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，由總經理陳冠州發表主題演講，並展出聯發科技一系列最新技術，包含6G通訊的技術突破、搭載 Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE平台、邊緣 AI在智慧型手機與物聯網裝置上的應用、車載通訊技術，以及次世代資料中心技術，展現聯發科以先進晶片及AI技術推動一個真正智慧、無縫連結生態系的領先地位。

2026-03-01 15:49