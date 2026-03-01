快訊

伊朗飛彈、無人機襲擊波斯灣 杜拜等地重創「中東陷恐慌」

前主播吳中純離世…女兒不解醫師1反應「在開心什麼」 嘆沒嚴肅看待

聽新聞
0:00 / 0:00

中東局勢變化對汎銓營運無影響 先進製程與矽光子研發分析需求穩定

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
汎銓科技董事長柳紀綸。圖／本報資料照片
汎銓科技董事長柳紀綸。圖／本報資料照片

面對近期國際地緣政治情勢升溫，市場關注中東區域衝突可能對全球供應鏈與半導體產業造成的影響。材料分析大廠汎銓（6830）今日表示，公司營運聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」以及「台、美、日、大陸 12廠區同步拓展」四大核心主軸，以半導體高階製程研發材料分析與產品失效分析為核心，營收結構與傳統製造型供應鏈不同，整體受影響程度相對有限。

汎銓指出，公司營運主要仰賴精密分析設備與專業技術人員提供服務，目前台灣、美國矽谷、日本東京灣區及中國大陸各廠區產能均已建置完成，現階段無新增重大設備投資需求。公司亦非大量耗材型生產模式，無原物料採購與海運交貨之風險，因此不受航運變動或物流瓶頸影響。

在客戶需求方面，汎銓主要服務對象為半導體先進製程研發分析、先進封裝技術驗證，以及矽光子（Silicon Photonics）等高階技術領域。此類需求多屬長期研發專案與技術驗證性質，與消費性終端市場景氣波動關聯性較低，屬於策略性與技術導向需求。

公司進一步表示，全球半導體技術競爭持續加速，2奈米以下製程、矽光子、AI運算相關應用與先進封裝，對材料分析與失效機制解析的依賴程度日益提升。在高技術門檻之趨勢下，專業分析服務的重要性反而更加凸顯。

汎銓強調，公司將持續專注於先進製程材料分析與高階失效分析技術精進，維持全球布局優勢，並以穩健營運策略因應國際局勢變化。

整體而言，汎銓評估本次區域戰事對營運影響程度相對有限，營運基本面維持穩健。

半導體 地緣政治 先進製程

延伸閱讀

半導體先進製程多元需求增 創控、家登家碩、京鼎沾光

美伊開戰 台股恐受到影響？群益期貨最新報告解析因應策略

發展AI 陸半導體拚擴產

被動式台股ETF紅火 受益人數前三名年增突破100%

相關新聞

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

台積電持續在台灣擴充先進製程，業者評估未來5年台積電先進製程近8成比重仍在台灣，包括日月光投控、力成、矽格、京元電等封裝...

億光在美針對首爾半導體提起 LED 專利侵權訴訟

億光（2393）2026年2月13日向美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院（District Court for the Eastern District of Texas Marshall Division）提起專利侵權訴訟，對LED電子零件製造商首爾半導體（Seoul Semiconductor Co., Ltd.，簡稱SSC）提起專利侵權訴訟，控告首爾半導體侵害億光美國覆晶（Flip Chip）專利US 7,554,126，侵權產品是首爾半導體所銷售的特定車用LED 產品。

ASIC市場熱翻天 聯發科、創意等相關業務今年帶來明顯挹注

雖然目前輝達獨占AI晶片市場鰲頭，不過雲端服務供應商（CSP）為降低總體擁有成本，積極發展特殊應用IC（ASIC），且趨...

中東局勢變化對汎銓營運無影響 先進製程與矽光子研發分析需求穩定

面對近期國際地緣政治情勢升溫，市場關注中東區域衝突可能對全球供應鏈與半導體產業造成的影響。材料分析大廠汎銓（6830）今日表示，公司營運聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」以及「台、美、日、大陸 12廠區同步拓展」四大核心主軸，以半導體高階製程研發材料分析與產品失效分析為核心，營收結構與傳統製造型供應鏈不同，整體受影響程度相對有限。

首次6G互通性亮相 聯發科於MWC 2026大秀AI與通訊領先優勢

聯發科（2454）技將於2026世界行動通訊大會（MWC）以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，由總經理陳冠州發表主題演講，並展出聯發科技一系列最新技術，包含6G通訊的技術突破、搭載 Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE平台、邊緣 AI在智慧型手機與物聯網裝置上的應用、車載通訊技術，以及次世代資料中心技術，展現聯發科以先進晶片及AI技術推動一個真正智慧、無縫連結生態系的領先地位。

鴻海3月前進輝達GTC　強攻Vera Rubin整機櫃方案

鴻海將於16日舉辦法人說明會，隨即前進輝達（NVIDIA）GTC大會。輝達與台灣廠商供應鏈積極合作打造新一代人工智慧（A...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。