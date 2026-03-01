中東局勢變化對汎銓營運無影響 先進製程與矽光子研發分析需求穩定

面對近期國際地緣政治情勢升溫，市場關注中東區域衝突可能對全球供應鏈與半導體產業造成的影響。材料分析大廠汎銓（6830）今日表示，公司營運聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」以及「台、美、日、大陸 12廠區同步拓展」四大核心主軸，以半導體高階製程研發材料分析與產品失效分析為核心，營收結構與傳統製造型供應鏈不同，整體受影響程度相對有限。

汎銓指出，公司營運主要仰賴精密分析設備與專業技術人員提供服務，目前台灣、美國矽谷、日本東京灣區及中國大陸各廠區產能均已建置完成，現階段無新增重大設備投資需求。公司亦非大量耗材型生產模式，無原物料採購與海運交貨之風險，因此不受航運變動或物流瓶頸影響。

在客戶需求方面，汎銓主要服務對象為半導體先進製程研發分析、先進封裝技術驗證，以及矽光子（Silicon Photonics）等高階技術領域。此類需求多屬長期研發專案與技術驗證性質，與消費性終端市場景氣波動關聯性較低，屬於策略性與技術導向需求。

公司進一步表示，全球半導體技術競爭持續加速，2奈米以下製程、矽光子、AI運算相關應用與先進封裝，對材料分析與失效機制解析的依賴程度日益提升。在高技術門檻之趨勢下，專業分析服務的重要性反而更加凸顯。

汎銓強調，公司將持續專注於先進製程材料分析與高階失效分析技術精進，維持全球布局優勢，並以穩健營運策略因應國際局勢變化。

整體而言，汎銓評估本次區域戰事對營運影響程度相對有限，營運基本面維持穩健。