首次6G互通性亮相 聯發科於MWC 2026大秀AI與通訊領先優勢

聯發科（2454）技將於2026世界行動通訊大會（MWC）以「AI for Life: From Edge to Cloud」為主題，由總經理陳冠州發表主題演講，並展出聯發科技一系列最新技術，包含6G通訊的技術突破、搭載Wi-Fi 8技術的5G-Advanced CPE平台、邊緣AI在智慧型手機與物聯網裝置上的應用、車載通訊技術，以及次世代資料中心技術，展現聯發科以先進晶片及AI技術推動一個真正智慧、無縫連結生態系的領先地位。

聯發科總經理陳冠州表示，聯發科於MWC展出各類最新且領先業界的突破性技術，致力將最先進的AI應用帶入從終端到雲端的各類產品，並提供客戶先進的通訊解決方案。聯發科的解決方案正為開創新產品、裝置、標準而鋪路，創造更多可能性，並期望為全球消費者的日常生活與企業帶來改變。

在此次MWC 2026展出中，聯發科首要亮點即是6G發展上的持續領先地位。作為6G標準制定的積極貢獻者，聯發科展出全球首次「6G無線接取互通性」成果，在傳輸速率、網路延遲與功耗優化間達到前所未有的調度彈性，並成為支援未來新興生成式AI與代理人服務的技術基礎。

此外，聯發科也提出「個人裝置雲」（personal device cloud）的前瞻技術願景。在此架構下，AI代理（AI agent）能透過Wi-Fi或6G網路，在一個安全且不中斷的運算環境下，於個人及家庭裝置間進行無縫協作。

聯發科並將發表一項專為6G設計的「AI強化上行發射分集（AI-accelerated TxD）」技術，有別於傳統基於規則的演算法，此技術能透過AI動態學習並適應多變的網路環境，進而顯著提升上行傳輸效能。

不僅於此，聯發科將展示6G如何有效賦能次世代機器人技術（robotics），運用邊緣運算服務，隨需提供具備高即時反應且運算密集型的應用效能。