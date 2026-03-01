快訊

瑞银財管 CIO ：機器人迎來新時代

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）看好具身 AI的垂直應用領域，包括人形機器人、先進駕駛輔助系統和工業自動化。AI的加速進步正為這些板塊打開新的增長空間。也對中國大陸科技行業整體持積極態度，認為高水平資本支出和強勁的商業變現能力將為大陸AI相關企業帶來持續動力。

2026年大陸央視春晚聚焦於四家領先企業的人形機器人表演，其他機器人製造商也通過線上平台展示機器人在靈活性和雜技能力方面的突破，吸引數百萬次流媒體觀看。 不僅公眾興趣持續升溫，資本流入和投資也顯著增加。儘管機器人與自動化市場仍處於商業化的相對早期階段，但CIO認為有多重積極信號值得關注：

物理 AI 的突破加速現實場景落地。 近期在視覺-語言-動作（VLA）模型及算力方面的進展，使機器人能夠理解感官輸入和自然語言指令，從而可靠地完成複雜任務。 隨著模型能力提升，自主系統和人形機器人有望從試點階段逐步進入製造和物流等實際應用場景。

工作力短缺與製造業回流驅動需求提升。 全球工作力缺口因人口老齡化和勞動力萎縮而日益擴大，尤其是在發達經濟體。 製造業迴流趨勢正在加速自動化需求增長，人形機器人有望彌補生產環節對靈活性和適應性的關鍵需求。具身AI解決方案為應對工作力短缺和高昂用工成本提供巨大機遇，尤其是在反移民情緒上升的地區。

生產力提升與供應鏈動能增強。據IDC預計，2025年全球人形機器人出貨量將激增至1.8萬台，同比增長近500%。目前大陸和美國仍是主要的投資和部署市場，但供應鏈體系尚未完全成熟。大陸零部件供應商正加緊擴產，海外廠商也在積極開發新產品。無論是汽車製造巨頭還是大陸新興電動車企業，都在計劃大規模擴充生產線。儘管行業仍處於早期階段，未來格局可能變化較大，但CIO認為，隨著市場逐步成熟，生態系統主導地位和供應鏈整合能力將成為核心競爭力。

因此，CIO看好具身 AI的垂直應用領域，包括人形機器人、先進駕駛輔助系統和工業自動化。AI的加速進步正為這些板塊打開新的增長空間。CIO尤其關注那些擁有可擴展平台、強大研發能力和清晰商業化路徑的企業。隨著商業模式和技術風險不斷演變，精選優質標的將成為投資關鍵。CIO我們對大陸科技行業整體持積極態度，認為高水平資本支出和強勁的商業變現能力將為大陸AI相關企業帶來持續動力。

