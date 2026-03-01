億光在美針對首爾半導體提起 LED 專利侵權訴訟

億光（2393）2026年2月13日向美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院（District Court for the Eastern District of Texas Marshall Division）提起專利侵權訴訟，對LED電子零件製造商首爾半導體（Seoul Semiconductor Co., Ltd.，簡稱SSC）提起專利侵權訴訟，控告首爾半導體侵害億光美國覆晶（Flip Chip）專利US 7,554,126，侵權產品是首爾半導體所銷售的特定車用LED 產品。

在訴訟中，億光主張首爾半導體所生產且銷售的WICOP HF系列車用LED產品及/或高功率LED涉及侵害其美國專利。

億光指出，億光與首爾半導體LED產品專利間的關聯性為：

WICOP HF系列-SWW0CS10A

億光的US 7,554,126 專利涉及 LED 覆晶和封裝製程，是汽車照明市場的關鍵技術，透過調整N/P 電極的面積比例，使 LED 晶片與焊料具有良好接著性，可兼顧高散熱及封裝可靠度，適用於高功率照明與顯示等領域。以下為億光美國覆晶專利US 7,554,126之LED覆晶及封裝技術的立體示意圖：

對於US 7,554,126專利，億光於美國、日本及中國大陸擁有家族專利。

億光聲明，首爾半導體的車用LED產品已使用億光美國覆晶專利US 7,554,126技術。該專利不僅可用於車用LED產品，更可涵蓋照明、燈絲、UVC、車用LED 、CSP、背光、閃光燈及Mini/Micro LED等多個領域。

億光重申專利權主要目的是為保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展；針對市場不法的侵權行為，億光必要時將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權的一貫立場。

億光表示，不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的布局，以強化產品的競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。