鴻海3月前進輝達GTC　強攻Vera Rubin整機櫃方案

鴻海將於16日舉辦法人說明會，隨即前進輝達（NVIDIA）GTC大會。輝達與台灣廠商供應鏈積極合作打造新一代人工智慧（AI）超級電腦Vera Rubin，鴻海集團與輝達合作VeraRubin整機櫃方案成果，備受市場關注。

輝達將於美國時間3月16日至19日舉行GTC技術大會，Vera Rubin平台方案進展備受矚目。輝達在2月26日財報電話會議中指出，2月底已出貨首個Vera Rubin平台樣品給客戶，將按照計畫於今年下半年出貨量產。

2月中旬鴻海運動嘉年華上，輝達執行長黃仁勳透過預錄視訊透露，輝達與鴻海正以超越任何想像的速度，合力打造全球最先進的人工智慧超級電腦。外界解讀，鴻海將在輝達GTC大會上，展示與輝達合作的最新Vera Rubin整機櫃方案。

鴻海是輝達的雲服務供應商（NVIDIA Cloud Partner,NCP），在2025年11月的鴻海科技日展會中，鴻海展出一座以NVIDIA GB300 NVL72系統建置的AI就緒模組化貨櫃資料中心，展現鴻海從L1到L12生產製造流程的全方位解決方案（turnkey solutions）和垂直整合能力。

法人分析，今年包括鴻海在內的伺服器製造大廠，積極搶攻L11（伺服器整機系統）和L12（整機櫃解決方案）訂單，輝達Vera Rubin平台方案更是兵家必爭，由於Vera Rubin整機櫃方案牽涉冷板及防止漏液的精密製造和感測整合技術，鴻海除了具備L11伺服器機櫃整合能力，也掌握L12整機櫃解決方案，提供從連接器到軟體調校的一條龍服務，有助營收規模大幅成長。

透過掌握L1到L12生產製造流程，鴻海集團旗下工業富聯（601138.SH）營收規模大幅增加。工業富聯在1月底指出，2025年雲端服務商AI伺服器營收年成長超過3倍，其中去年第4季雲端服務商AI伺服器營收季增超過50%，年成長超過5.5倍。

在AI資料中心布局，鴻海表示，透過垂直整合能力，集團可扮演「統包」角色，除了提供資通訊、模組、零組件產品等外，機電工程等交由策略夥伴執行，整體毛利率會大於平均毛利率。

不過法人提醒，具備L10以上階段伺服器製造能力的大廠，需代採購單價高的繪圖處理器（GPU）與高頻寬記憶體（HBM），若高成本電子元件報價提高，可能會牽動整體毛利率。

鴻海先前指出，AI伺服器訂單增加，按照客戶需求採取多元化的交易模式和帳期，調整對毛利率或資金的影響，此外也提升垂直整合比例，包括晶片模組、高速交換器和液冷系統以及其他主要元件，讓獲利極大化。