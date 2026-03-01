快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

鴻海3月前進輝達GTC　強攻Vera Rubin整機櫃方案

中央社／ 台北1日電
輝達（NVIDIA）將於美國時間16日至19日舉行GTC技術大會，市場矚目輝達與鴻海打造的先進人工智慧（AI）超級電腦Vera Rubin整機櫃方案。圖為2025年11月鴻海科技日展示的模組化資料中心。 中央社
輝達（NVIDIA）將於美國時間16日至19日舉行GTC技術大會，市場矚目輝達與鴻海打造的先進人工智慧（AI）超級電腦Vera Rubin整機櫃方案。圖為2025年11月鴻海科技日展示的模組化資料中心。 中央社

鴻海將於16日舉辦法人說明會，隨即前進輝達（NVIDIA）GTC大會。輝達與台灣廠商供應鏈積極合作打造新一代人工智慧（AI）超級電腦Vera Rubin，鴻海集團與輝達合作VeraRubin整機櫃方案成果，備受市場關注。

輝達將於美國時間3月16日至19日舉行GTC技術大會，Vera Rubin平台方案進展備受矚目。輝達在2月26日財報電話會議中指出，2月底已出貨首個Vera Rubin平台樣品給客戶，將按照計畫於今年下半年出貨量產。

2月中旬鴻海運動嘉年華上，輝達執行長黃仁勳透過預錄視訊透露，輝達與鴻海正以超越任何想像的速度，合力打造全球最先進的人工智慧超級電腦。外界解讀，鴻海將在輝達GTC大會上，展示與輝達合作的最新Vera Rubin整機櫃方案。

鴻海是輝達的雲服務供應商（NVIDIA Cloud Partner,NCP），在2025年11月的鴻海科技日展會中，鴻海展出一座以NVIDIA GB300 NVL72系統建置的AI就緒模組化貨櫃資料中心，展現鴻海從L1到L12生產製造流程的全方位解決方案（turnkey solutions）和垂直整合能力。

法人分析，今年包括鴻海在內的伺服器製造大廠，積極搶攻L11（伺服器整機系統）和L12（整機櫃解決方案）訂單，輝達Vera Rubin平台方案更是兵家必爭，由於Vera Rubin整機櫃方案牽涉冷板及防止漏液的精密製造和感測整合技術，鴻海除了具備L11伺服器機櫃整合能力，也掌握L12整機櫃解決方案，提供從連接器到軟體調校的一條龍服務，有助營收規模大幅成長。

透過掌握L1到L12生產製造流程，鴻海集團旗下工業富聯（601138.SH）營收規模大幅增加。工業富聯在1月底指出，2025年雲端服務商AI伺服器營收年成長超過3倍，其中去年第4季雲端服務商AI伺服器營收季增超過50%，年成長超過5.5倍。

在AI資料中心布局，鴻海表示，透過垂直整合能力，集團可扮演「統包」角色，除了提供資通訊、模組、零組件產品等外，機電工程等交由策略夥伴執行，整體毛利率會大於平均毛利率。

不過法人提醒，具備L10以上階段伺服器製造能力的大廠，需代採購單價高的繪圖處理器（GPU）與高頻寬記憶體（HBM），若高成本電子元件報價提高，可能會牽動整體毛利率。

鴻海先前指出，AI伺服器訂單增加，按照客戶需求採取多元化的交易模式和帳期，調整對毛利率或資金的影響，此外也提升垂直整合比例，包括晶片模組、高速交換器和液冷系統以及其他主要元件，讓獲利極大化。

台積電在台擴充先進製程不手軟 封測廠跟進砸錢增產

台積電持續在台灣擴充先進製程，業者評估未來5年台積電先進製程近8成比重仍在台灣，包括日月光投控、力成、矽格、京元電等封裝...

億光在美針對首爾半導體提起 LED 專利侵權訴訟

億光（2393）2026年2月13日向美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院（District Court for the Eastern District of Texas Marshall Division）提起專利侵權訴訟，對LED電子零件製造商首爾半導體（Seoul Semiconductor Co., Ltd.，簡稱SSC）提起專利侵權訴訟，控告首爾半導體侵害億光美國覆晶（Flip Chip）專利US 7,554,126，侵權產品是首爾半導體所銷售的特定車用LED 產品。

ASIC市場熱翻天 聯發科、創意等相關業務今年帶來明顯挹注

雖然目前輝達獨占AI晶片市場鰲頭，不過雲端服務供應商（CSP）為降低總體擁有成本，積極發展特殊應用IC（ASIC），且趨...

ASIC市場熱翻天 智原、巨有將分食大餅

ASIC市場商機大，相關設計服務業者包括智原、巨有等，今年都有機會分食這塊市場大餅。

輝達傳推出新處理器 將重塑AI競賽格局

輝達傳出計劃推出一款全新處理器，專為協助OpenAI等客戶打造更快速、更高效率的AI工具。做為AI晶片龍頭，輝達這項重大...

