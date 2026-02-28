輝達傳推出新處理器 將重塑AI競賽格局

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

輝達傳出計劃推出一款全新處理器，專為協助OpenAI等客戶打造更快速、更高效率的AI工具。做為AI晶片龍頭，輝達這項重大業務調整，勢將重塑AI競賽格局。

知情人士向美媒透露，輝達設計一套全新的「推論」（inference）運算系統，整合新創公司Groq設計的晶片，預定在3月舉行的輝達GTC開發者大會上亮相。

一些消息人士表示，OpenAI已同意成為輝達新推論晶片的最大客戶之一。若真如此，這將是輝達一大勝利。因為過去多個月來，OpenAI一直在尋找比輝達晶片更高效率替代方案，上月還與晶片新創Cerebras簽署價值數十億美元算力合作協議，Cerebras專長正是推論晶片。

