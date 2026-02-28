輝達傳推出新處理器 將重塑AI競賽格局
輝達傳出計劃推出一款全新處理器，專為協助OpenAI等客戶打造更快速、更高效率的AI工具。做為AI晶片龍頭，輝達這項重大業務調整，勢將重塑AI競賽格局。
知情人士向美媒透露，輝達設計一套全新的「推論」（inference）運算系統，整合新創公司Groq設計的晶片，預定在3月舉行的輝達GTC開發者大會上亮相。
一些消息人士表示，OpenAI已同意成為輝達新推論晶片的最大客戶之一。若真如此，這將是輝達一大勝利。因為過去多個月來，OpenAI一直在尋找比輝達晶片更高效率替代方案，上月還與晶片新創Cerebras簽署價值數十億美元算力合作協議，Cerebras專長正是推論晶片。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。