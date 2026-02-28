ASIC市場熱翻天 智原、巨有將分食大餅

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

ASIC市場商機大，相關設計服務業者包括智原（3035）、巨有等，今年都有機會分食這塊市場大餅。

智原去年合併營收179.93億元，年增62.6％，歷史新高，歸屬母公司業主稅後淨利7.3億元，年減29.8％，EPS為2.81元。

以智原去年營收結構來說，其中委託設計（NRE）業績創新高，且連五年增長，量產業績年增近一倍，同步攀峰。同時，先進製程及高階封裝已成為該公司主要成長動能，去年NRE業績中已有近半是來自先進製程案件貢獻。

智原提到，該公司今年首季拿下5奈米製程網通晶片專案，並在高階封裝領域贏得另一北美客戶專案。

同時針對AI布局，智原表示，該公司持續深化雲、邊、端等三大層級，針對雲端AI，聚焦專用型AI加速器及關鍵附屬晶片；邊緣AI領域，已成功完成多項整合NPU專案設計，瞄準既有應用的AI升級及新興應用需求；終端AI方面，MCU結合NPU成為趨勢，該公司憑藉完整開發平台，快速攫取全方位AI ASIC商機。

巨有去年營收13.49億元，年增逾九成，也達歷史新高峰，稅後淨利0.81億元，年增近三成，EPS 2.06元。

展望後市，巨有指出，持續聚焦大型與邊緣AI、HPC與高速介面SerDes等應用領域，透過與新思科技合作的IP OEM專案，提供12奈米以下先進製程高速介面IP解決方案。

AI 智原 設計

延伸閱讀

從女權、永續到AI 高雄美國學校IB專案展多元創意

海委會「跨域協力」專案 導入AI強化治理韌性

天價拖吊頻傳惹民怨 張善政指示成立專案律師團討公道

賴總統：中共介選加大力道 國安局成立九合一選舉安維專案

相關新聞

ASIC市場熱翻天 聯發科、創意等相關業務今年帶來明顯挹注

雖然目前輝達獨占AI晶片市場鰲頭，不過雲端服務供應商（CSP）為降低總體擁有成本，積極發展特殊應用IC（ASIC），且趨...

ASIC市場熱翻天 智原、巨有將分食大餅

ASIC市場商機大，相關設計服務業者包括智原、巨有等，今年都有機會分食這塊市場大餅。

輝達傳推出新處理器 將重塑AI競賽格局

輝達傳出計劃推出一款全新處理器，專為協助OpenAI等客戶打造更快速、更高效率的AI工具。做為AI晶片龍頭，輝達這項重大...

欣興26日股價大漲半根停板 創歷史新高！大摩這樣看

由於受到外資摩根士丹利（大摩）上調目標價至550元的激勵，PCB利基大廠欣興（3037），金馬年開市首周股價強勢表態，2...

代工陸AI晶片關鍵組件傳觸美出口管制紅線 台積電回應了

NBC新聞26日獨家報導，半導體研究公司TechInsights的初步報告發現，中國大陸燧原科技（Enflame）一款高...

Meta、亞馬遜啟動AI大投資 分別規劃採購超微晶片並取得股權、興建資料中心

北美兩大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜與Meta同步啟動大投資，亞馬遜規劃投資120億美元，在美國路易斯安那州興建資料中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。