ASIC市場熱翻天 智原、巨有將分食大餅

ASIC市場商機大，相關設計服務業者包括智原（3035）、巨有等，今年都有機會分食這塊市場大餅。

智原去年合併營收179.93億元，年增62.6％，歷史新高，歸屬母公司業主稅後淨利7.3億元，年減29.8％，EPS為2.81元。

以智原去年營收結構來說，其中委託設計（NRE）業績創新高，且連五年增長，量產業績年增近一倍，同步攀峰。同時，先進製程及高階封裝已成為該公司主要成長動能，去年NRE業績中已有近半是來自先進製程案件貢獻。

智原提到，該公司今年首季拿下5奈米製程網通晶片專案，並在高階封裝領域贏得另一北美客戶專案。

同時針對AI布局，智原表示，該公司持續深化雲、邊、端等三大層級，針對雲端AI，聚焦專用型AI加速器及關鍵附屬晶片；邊緣AI領域，已成功完成多項整合NPU專案設計，瞄準既有應用的AI升級及新興應用需求；終端AI方面，MCU結合NPU成為趨勢，該公司憑藉完整開發平台，快速攫取全方位AI ASIC商機。

巨有去年營收13.49億元，年增逾九成，也達歷史新高峰，稅後淨利0.81億元，年增近三成，EPS 2.06元。

展望後市，巨有指出，持續聚焦大型與邊緣AI、HPC與高速介面SerDes等應用領域，透過與新思科技合作的IP OEM專案，提供12奈米以下先進製程高速介面IP解決方案。