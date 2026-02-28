欣興26日股價大漲半根停板 創歷史新高！大摩這樣看

由於受到外資摩根士丹利（大摩）上調目標價至550元的激勵，PCB利基大廠欣興（3037），金馬年開市首周股價強勢表態，26日股價開低震盪走高，終場大漲23元、收481.5元，創下歷史新高紀錄。

大摩科技產業分析師高燕禾指出，隨著AI對載板與HDI板的需求持續成長，加上價格順風因素，預期欣興未來二至三年毛利率均將持續擴張。而今年第1季營收可望在載板與HDI、PCB需求穩健帶動下，呈現小幅季增態勢。

高燕禾說，儘管處於傳統淡季，但欣興整體產能利用率（UTR）在第1季仍可維持約90%左右。此外，有利的價格調整與AI產品組合提升，也將為首季營運帶來順風，並推動毛利率呈現季增擴張。

此外，去（2025）年欣興在ABF載板與HDI業務中的AI營收占比分別約為 40%與55%–60%。預期今年ABF的AI占比將可提升至約60%，HDI則升至 65%–70%，帶動整體AI營收占比突破60%。

在AI驅動的產業循環帶動下，欣興獲利成長動能顯著，高燕禾預估今年每股稅後純益（EPS）將由去年的4.34元大增至8.67元，明年更將大賺超過一個資本額、達到17.73元水準，今明二年EPS年增率分別達一倍及1.04倍。

由於獲利成長動能強勁，高燕禾持續給予欣興「優於大盤」評等，目標價則由500元升至550元，調幅10%，以欣興26日收盤價481.5元計算，潛在股價漲幅約14.23%。