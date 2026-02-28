快訊

展開報復行動 多枚彈道飛彈「從伊朗朝以色列」發射

行動代號「咆哮雄獅」！美以計畫對伊朗猛攻數日 川普：恐有美軍犧牲

北市男透過OMI染指少女6次 地點遍及公司廁所、圖書館…下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

欣興26日股價大漲半根停板 創歷史新高！大摩這樣看

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
欣興楊梅廠區外觀。記者尹慧中／攝影
欣興楊梅廠區外觀。記者尹慧中／攝影

由於受到外資摩根士丹利（大摩）上調目標價至550元的激勵，PCB利基大廠欣興（3037），金馬年開市首周股價強勢表態，26日股價開低震盪走高，終場大漲23元、收481.5元，創下歷史新高紀錄。

大摩科技產業分析師高燕禾指出，隨著AI對載板與HDI板的需求持續成長，加上價格順風因素，預期欣興未來二至三年毛利率均將持續擴張。而今年第1季營收可望在載板與HDI、PCB需求穩健帶動下，呈現小幅季增態勢。

高燕禾說，儘管處於傳統淡季，但欣興整體產能利用率（UTR）在第1季仍可維持約90%左右。此外，有利的價格調整與AI產品組合提升，也將為首季營運帶來順風，並推動毛利率呈現季增擴張。

此外，去（2025）年欣興在ABF載板與HDI業務中的AI營收占比分別約為 40%與55%–60%。預期今年ABF的AI占比將可提升至約60%，HDI則升至 65%–70%，帶動整體AI營收占比突破60%。

在AI驅動的產業循環帶動下，欣興獲利成長動能顯著，高燕禾預估今年每股稅後純益（EPS）將由去年的4.34元大增至8.67元，明年更將大賺超過一個資本額、達到17.73元水準，今明二年EPS年增率分別達一倍及1.04倍。

由於獲利成長動能強勁，高燕禾持續給予欣興「優於大盤」評等，目標價則由500元升至550元，調幅10%，以欣興26日收盤價481.5元計算，潛在股價漲幅約14.23%。

欣興 AI PCB 摩根 毛利率

延伸閱讀

欣興股價飆新高 大股東乘機調節

記憶體周期面臨分化！大摩解析亞洲模組廠三隱憂 群聯降評「中立」

王石升任聯電執行長 簡山傑接欣興董事長

欣興漲價效益 營運補

相關新聞

代工陸AI晶片關鍵組件傳觸美出口管制紅線 台積電回應了

NBC新聞26日獨家報導，半導體研究公司TechInsights的初步報告發現，中國大陸燧原科技（Enflame）一款高...

欣興26日股價大漲半根停板 創歷史新高！大摩這樣看

由於受到外資摩根士丹利（大摩）上調目標價至550元的激勵，PCB利基大廠欣興（3037），金馬年開市首周股價強勢表態，2...

晶圓一哥財報揭密／台積美國廠轉盈 亞利桑那子公司獲利逾161億元

台積電持續擴展海內外生產據點，據2025年財報，備受囑目的美國亞利桑那子公司一舉轉虧為盈，獲利逾161億元，至於熊本廠去...

晶圓一哥財報揭密／台積2025年最大客戶換人做 輝達躍最大客戶

台積電2025年最大客戶換人做，改由2024年第二大客戶奪冠，業界臆測，輝達取代蘋果，躍居台積電第一大營收來源。

Meta傳採用Google TPU 台鏈歡呼…鴻海、廣達、英業達等受惠

Meta傳出將與Google簽署為期多年，且價值高達數十億美元的TPU租用協議，且未來可望直接採購Google的TPU晶...

輝達採購承諾衝952億美元 鎖住台積與供應鏈產能

財報數據顯示，美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）過去一年對台積電等供應商的採購承諾，已暴增近五倍至952億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。