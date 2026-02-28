代工陸AI晶片關鍵組件傳觸美出口管制紅線 台積電回應了

NBC新聞26日獨家報導，半導體研究公司TechInsights的初步報告發現，中國大陸燧原科技（Enflame）一款高效能AI晶片中，含有由台積電生產的關鍵組件。專家指出，此情況可能涉及違反美國出口管制規定。

一名消息人士表示，美國官員已就該研究內容聽取簡報。TechInsights的分析詳細說明燧原科技一款AI晶片的拆解結果。該公司在網站指出，在拆解燧原處理器後，發現其中關鍵晶片組件S60由台積電製造。

晶片是AI系統運算核心，美國過去數年為維持在AI領域的領先地位，對出口至中國的AI相關產品實施嚴格限制，並依晶片運算能力等技術指標決定出口範圍。

TechInsights的初步分析似乎認為，燧原科技的S60晶片性能足以受到美方出口限制規範。專家表示，若依該出口管制分類，自2022年底起將該晶片銷售給中國AI公司，可能構成違法。根據多家中國報紙報導（其中至少一家為官方背景媒體），燧原S60晶片於2024年生產。

TechInsights表示，亦稱ECCN的出口管制細節分類，是根據製造商或第三方供應商提供的資訊，或基於「分析當時可取得的資訊」進行判定，推論與結論並非最終的監管決定。NBC新聞向TechInsights發出詢問後不久，原本公開可見的分類先被更改為「待定」（TBD），隨後又從網站上移除。

TechInsights發言人巴特勒（Graham Butler）表示，對燧原S60的技術分析仍在進行中，尚未完成；公司將依據初步報告結果暫時標示一項ECCN分類，並可能隨著報告最終定稿而調整。TechInsights拒絕向NBC新聞提供完整報告。

台積電發言人在回應詢問時表示：「我們已審閱一份第三方分析報告，該報告聲稱某款由台積電製造的晶片被歸類為受管制AI晶片。根據其技術特徵與應用，此晶片不符合被歸類為受管制AI晶片的標準；該報告隨後已更正，相關錯誤說法亦已移除。」

發言人並強調，台積電是一家守法公司，致力於遵守所有適用規則與法規，包括相關出口管制。被問及相關分類爭議時，TechInsights發言人僅重申，相關技術分析仍在進行中，尚未完成。燧原則未回應置評請求。

依現行美國出口規定，美方自2022年以來主張，即使相關產品本身在美國境外製造，只要屬於「使用美國技術、軟體或工具製造」且目的地為中國的AI相關項目，仍適用美方出口管制。由於製造晶片的設備普遍採用美國技術，這項認定實際上涵蓋幾乎所有AI晶片。根據美國出口規則，在未取得特定出口許可證的情況下，台積電不得向中國公司出貨用於AI用途的先進晶片；該規則並已擴大適用至目的地為中國以外國家的晶片，以防止走私。