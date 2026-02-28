台積電去年獲得各國補助款逾760億元

台積電（2330）持續擴展海內外生產據點，根據該公司揭露的資訊，亞利桑那、JASM、ESMC及中國南京等子公司，因計畫於當地設廠營運而分別取得美國、日本、德國及中國政府的補助款，於2025年及2024年取得前述補助款，合計各約為762.58億元及751.64億元。

上述補助款主要用於補貼不動產、廠房及設備的購置成本，及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。另外，亞利桑那子公司得針對符合資格的投資，申請投資金額的25%作為投資補助。

台積電受矚目的美國亞利桑那子公司，2024年還虧損140多億元，但去年將迎來第一個完整量產的年度，根據其財報已經轉虧為盈，獲利超過161億元，一來一回等於該子公司的財務成績改善達300億元以上。

台積電先前表示，正加速在亞利桑那州的產能擴充，並按計畫順利進行。除了已量產的第一座晶圓廠，其亞利桑那州第二座晶圓廠已完成建設，預定今年開始進機，且由於客戶的強烈需求，已提前生產計畫，現在預計該廠將於2027年下半年進入量產。

至於亞利桑那州第三座晶圓廠，台積電也指出已經開始動工，且正在申請許可，以開始興建第四座晶圓廠與在當地的第一座先進封裝廠。

至於日本子公司JASM方面，台積電持股比例為73％，該子公司2024年虧損約43.75億元，根據其財報，去年虧損幅度擴大到97.67億元。

JASM熊本一廠已於2024年底量產，二廠也已開始營建工程。台積電董事長魏哲家於今年2月初親自拜會日相高市早苗，並宣布熊本二廠將導入生產製程提升至3奈米，預計2028年開始量產。