台積電去年獲得各國補助款逾760億元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照

台積電（2330）持續擴展海內外生產據點，根據該公司揭露的資訊，亞利桑那、JASM、ESMC及中國南京等子公司，因計畫於當地設廠營運而分別取得美國、日本、德國及中國政府的補助款，於2025年及2024年取得前述補助款，合計各約為762.58億元及751.64億元。

上述補助款主要用於補貼不動產、廠房及設備的購置成本，及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。另外，亞利桑那子公司得針對符合資格的投資，申請投資金額的25%作為投資補助。

台積電受矚目的美國亞利桑那子公司，2024年還虧損140多億元，但去年將迎來第一個完整量產的年度，根據其財報已經轉虧為盈，獲利超過161億元，一來一回等於該子公司的財務成績改善達300億元以上。

台積電先前表示，正加速在亞利桑那州的產能擴充，並按計畫順利進行。除了已量產的第一座晶圓廠，其亞利桑那州第二座晶圓廠已完成建設，預定今年開始進機，且由於客戶的強烈需求，已提前生產計畫，現在預計該廠將於2027年下半年進入量產。

至於亞利桑那州第三座晶圓廠，台積電也指出已經開始動工，且正在申請許可，以開始興建第四座晶圓廠與在當地的第一座先進封裝廠。

至於日本子公司JASM方面，台積電持股比例為73％，該子公司2024年虧損約43.75億元，根據其財報，去年虧損幅度擴大到97.67億元。

JASM熊本一廠已於2024年底量產，二廠也已開始營建工程。台積電董事長魏哲家於今年2月初親自拜會日相高市早苗，並宣布熊本二廠將導入生產製程提升至3奈米，預計2028年開始量產。

台積電 晶圓廠

延伸閱讀

OpenAI曝光中國網軍戰術：AI被用於跨境打壓異議

高市早苗送自民黨議員當選賀禮 再掀政治獻金爭議

高市早苗內閣2.0就任 陸又崩潰！日因自民黨陷戰爭危機？回顧防衛、經濟安保大臣打臉流言

再度回應高市早苗 北京：應撤回涉台錯誤言論

相關新聞

3C通膨…智慧手機、電腦 將無平價款

全球兩大研究機構國際數據資訊公司（ＩＤＣ）與顧能（Gartner）都警告，記憶體價格大漲，今年智慧手機與個人電腦（ＰＣ）...

輝達鞏固地位 砸大錢鎖產能

人工智慧（ＡＩ）晶片市場硝煙味十足，臉書母公司Meta與谷歌傳出簽署為期多年、價值數十億美元的協議，將租用谷歌自研張量處...

黃仁勳Podcast露餡…輝達擠下蘋果成台積電最大客戶 業績占比近2成

輝達執行長黃仁勳先前爆料該公司已是台積電最大客戶，但沒有獲得後者證實。如今台積電去年財報出爐，揭露2024年貢獻最多業績...

台積電全球布局 2年獲美日德與大陸政府補助1514億

台積電前進美國、日本、德國及中國大陸投資設廠，2025年獲得政府補助新台幣762.58億元，較2024年的751.64億...

黃仁勳一番話間接證實！輝達2025年首超車蘋果 登台積電最大客戶

晶圓代工廠台積電最大客戶異動，人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）首度超越蘋果（Apple），躍居台積電202...

聯發科28億投資美矽光子廠特別股 持股比重2.4％

手機晶片廠聯發科透過子公司Digimoc Holdings Limited斥資約9000萬美元，約新台幣28億元，取得美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。