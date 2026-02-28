聽新聞
3C通膨 智慧手機、電腦 將無平價款

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

全球兩大研究機構國際數據資訊公司（ＩＤＣ）與顧能（Gartner）都警告，記憶體價格大漲，今年智慧手機與個人電腦（ＰＣ）價格都將走揚，衝擊二○二六年全球智慧手機與ＰＣ出貨量萎縮約一成，低階機種首當其衝。

ＩＤＣ公布最新全球ＰＣ與手機市場預測報告指出，當前情勢比幾個月前的悲觀情境還要更負面，展望大幅惡化，預估記憶體短缺可能會延續至二○二七年，而即使供應回穩，價格結構也不太可能回到過往水準。

ＩＤＣ預測，ＰＣ與智慧手機今年的平均售價（ＡＳＰ）將上漲，智慧手機平均售價將漲百分之十四至創紀錄的五二三美元，需求量將相應減弱，預期今年ＰＣ出貨量將下滑百分之十一點三，智慧手機出貨量更估將減少百分之十二點九至約十一億支，形同遭遇「史無前例的危機」。

ＩＤＣ指出，零組件成本居高不下，低階的智慧手機和ＰＣ將首當其衝，品牌廠將開始調整策略，包括下修硬體規格、停掉不賺錢的入門款機型，引導消費者轉向購買高階機種以因應。

ＩＤＣ資深研究總監波帕爾直言：「平價智慧手機的時代已經結束了。即便缺貨問題緩解，我們也不認為記憶體晶片價格會回到二○二五年的水準。」去年售價低於一百美元的智慧手機出貨量約一點七億支，但ＩＤＣ評估，這塊市場如今幾乎無利可圖。

顧能則預估，今年動態隨機存取記憶體（ＤＲＡＭ）和固態硬碟（ＳＳＤ）價格合計大漲一點三倍，推升ＰＣ價格上揚達百分之十七、讓智慧手機貴百分之十三，使得市場需求集中在高階裝置。

顧能預期，今年全球ＰＣ出貨量將減少百分之十點四，智慧手機出貨量也將下滑百分之八點四，為十年來最大降幅。

顧能分析師亞特瓦爾指出，「隨著製造商更難自行吸收新增的支出負擔，利潤微薄低階筆電的商業邏輯將減弱」，「我們預期最後，價格低於五百美元的入門款ＰＣ機種將在二○二八年之前消失」。

在智慧手機部分，消費者可能選擇二手機或延長手機的使用壽命，衝擊入門款機種，高階機型因利潤較高，受到的影響較小。

