輝達鞏固地位 砸大錢鎖產能

聯合報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導
輝達過去一年豪砸逾700億美元投資客戶與合作夥伴股權，以鎖定龐大產能承諾。引發市場關注。圖為輝達執行長黃仁勳日前在台北宴請科技業巨頭。路透
人工智慧（ＡＩ）晶片市場硝煙味十足，臉書母公司Meta谷歌傳出簽署為期多年、價值數十億美元的協議，將租用谷歌自研張量處理器（ＴＰＵ）來訓練新一代ＡＩ模型；而ＡＩ晶片龍頭輝達為了鞏固市場主導地位，去年動用逾七百億美元現金，大舉投資客戶與合作夥伴股權，以鎖定龐大產能承諾。

數日前，Meta才宣布未來數年將向輝達採購數百萬顆繪圖處理器（ＧＰＵ）。此外，Meta本周也與超微達成大型採購協議，但相關晶片主要用於ＡＩ推論，而非訓練。此次ＴＰＵ將用於模型訓練，被視為對輝達核心優勢領域的直接挑戰。

輝達上季財報亮眼，但周三股價卻重挫。市場關注焦點，在於輝達財報揭露了一項關鍵動向：公司過去一年動用逾七百億美元現金，大舉投資客戶與合作夥伴股權，同時鎖定龐大產能承諾。這種以資金綁定需求的模式引發討論。

輝達投資OpenAI、CoreWeave等客戶，後者再承諾採購其ＡＩ加速器，用於建置資料中心與雲端服務，被部分市場人士質疑屬於「循環交易」，可能放大或提前實現對晶片的實際需求。公司高層則表示，在ＡＩ基礎建設需要鉅額前期資金的背景下，深度資本合作有助擴大生態系。

電影「大賣空」主角原型貝瑞點出一大風險，輝達最新採購義務已升至九百五十二億美元，一年前為一百六十一億美元。輝達主要仰賴台積電代工生產ＡＩ加速器，若未來ＡＩ需求放緩，高額承諾可能形成壓力；但若成長延續，提前鎖定產能也將強化競爭優勢。

台積電二○二五年財報出爐，第一大客戶營收占比達百分之十九，以些微差距超車第二大客戶的百分之十七。法人推測，過去台積電最大客戶為蘋果，二○二四年營收占比一度達百分之二十二，ＡＩ浪潮推升下，去年輝達已躍升為台積電最大客戶。

