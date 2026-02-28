晶圓一哥財報揭密／台積美國廠轉盈 亞利桑那子公司獲利逾161億元

台積電（2330）持續擴展海內外生產據點，據2025年財報，備受囑目的美國亞利桑那子公司一舉轉虧為盈，獲利逾161億元，至於熊本廠去年虧損近百億元，達97.67億元，較前一年度擴大。

根據台積電揭露資訊，亞利桑那、熊本（JASM）、歐洲半導體製造公司（ESMC）及南京等子公司，因計畫於當地設廠營運，而分別取得美國、日本、德國及中國政府的補助款，2025年合計達762.58億元，2024年達751.64億元，主要用於補貼不動產、廠房及設備的購置成本，及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。此外，亞利桑那子公司得針對符合資格的投資，申請投資金額的25%作為投資補助。

台積2025年海外廠營運及客戶變化

台積電100％持股的亞利桑那子公司，自2021年到2024年均呈現虧損，2024年虧損達142.98億元，累計四年間虧損超過394億元。市場分析，其亞利桑那州第一座廠於2024年第4季量產，去年是該廠第一個完整量產的年度，加上政府補助款挹注，帶動亞利桑那子公司轉盈，獲利161.41億元。

台積電先前表示，正準備增加產能並加大資本投資，以支持客戶未來的成長。該公司正加速在亞利桑那州的產能擴充，並按計畫順利進行。除了已量產的第一座晶圓廠，其亞利桑那州第二座晶圓廠已完成建設，預定今年開始進機，且由於客戶的強烈需求，已提前生產計畫，預計該廠將於2027年下半年進入量產。