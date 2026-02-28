晶圓一哥財報揭密／台積2025年最大客戶換人做 輝達躍最大客戶

台積電（2330）2025年最大客戶換人做，改由2024年第二大客戶奪冠，業界臆測，輝達取代蘋果，躍居台積電第一大營收來源。

台積電2025年財報揭露第一大客戶營收占比近兩成，達19%，並以些微差距超車第二大客戶的17%。市場法人推測，過去台積電最大客戶為蘋果，2024年營收占比一度達22%，在AI浪潮推升下，去年輝達躍升為台積電最大客戶。

台積2025年海外廠營運及客戶變化

台積電並未揭露單一客戶訂單動向，不過，輝達執行長黃仁勳今年初接受全球半導體聯盟（GSA）共同創辦人暨執行長Jodi Shelton的播客節目訪問時爆料，輝達已是台積電最大客戶，顯見AI需求強勁。

根據台積電2025年財報，在主要客戶資訊中，只有兩家客戶營收占比逾一成，分別以「甲客戶」與「乙客戶」稱之。其中，乙客戶2024年營收比重為22％，但去年營收占比降至17％。甲客戶的營收占比自2024年的12％，去年一舉提升到19％，成為最大客戶。市場推測，甲客戶是輝達、乙客戶是蘋果。

過去多年，市場預期蘋果是台積電最大客戶，不過，隨著PC與智慧手機等市場日趨穩定成熟，而AI與高效能運算（HPC）方興未艾，AI霸主輝達也隨著趨勢浪潮，成為半導體市場與相關供應鏈中的領頭羊。

除了輝達之外，超微的AI加速器也由台積電負責打造。台積電先前在法說會中提到，AI加速器去年營收比重為15%-19%。