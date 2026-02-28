酷澎在台業績 三位數成長…打造完整倉儲配送系統

富邦媒（8454）momo購物勁敵Coupang酷澎昨（27）日公布2025年第4季及全年財報，酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）表示，台灣成長動能持續加速，第4季營收年增率再度繳出三位數的高速成長表現。

酷澎2025年淨營收345億美元，年增14%；撇除匯率影響則成長18%；毛利為101億美元，年增15%；扣除匯率影響則成長19%。毛利率為29.4%，年增19個基點；營業利益4.73億美元，年增3,700萬美元；可歸屬Coupang股東者之淨利2.08億美元，較上年增加5,400萬美元；稀釋後每股盈餘為0.11美元，年增0.03美元。

法人觀察，酷澎受到資安事件影響韓國市場電商銷售表現，第4季（包含雙11檔期）銷售年增率12%，竟低於第3季的18%，活躍用戶2,460萬人，比第3季的2,470萬人小幅衰退。

不過，台灣市場維持三位數的高成長也受矚目。酷澎財務長Gaurav Anand分享，包含台灣市場在內的新興業務（Developing offerings）第4季營收達14億美元，年增32%；扣除匯率影響則成長31%，主要來自台灣三位數的成長率。

金範錫在法說會表示，發展中業務發展蓬勃，以台灣市場來說，台灣業務持續呈現三位數的爆發式成長。

金範錫認為，台灣市場的成長動能來自於不斷擴充的選品，從最初以快速民生消費品（FMCG）為主，逐步延伸至更多元的品類，同時受惠於倉儲物流與配送效率在速度與穩定性上的持續提升。

金範錫表示，如同酷澎於韓國零售業務的經驗，台灣的顧客體驗建立於酷澎一直致力的「最廣泛的選品、最具市場競爭力的價格、最佳配送體驗」，酷澎正逐步於台灣打造真正完整的零售、倉儲物流配送系統，包括直接採購、實體庫存，以及支持整體營運所需的人才與基礎建設。