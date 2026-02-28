輝達採購承諾衝952億美元 鎖住台積與供應鏈產能

財報數據顯示，美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）過去一年對台積電（2330）等供應商的採購承諾，已暴增近五倍至952億美元，藉此鎖住產能，同時，輝達也砸了700多億美元現金，大舉投資客戶與合作夥伴股權，以鞏固需求，凸顯輝達正以重金打造「極致生態系」。

電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）26日在審視輝達最新財報文件後指出，輝達最新採購已飆增至952億美元，遠高於一年前的161億美元。若加上其他供應協議，輝達的總承諾已達約1,170億美元。

貝瑞指出，由於台積電必須為輝達的新技術打造新的客製化晶圓產線與封裝產能，因此要求更長期的合約與現金，迫使輝達在未來的需求全貌浮現前，就先鎖住台積電等供應商的長期產能。他認為，若未來AI需求放緩，輝達的高額承諾可能形成壓力，但若成長延續，提前鎖定產能也將強化競爭優勢。

輝達鎖住產能的做法，也反映於輝達財務長柯蕾絲日前的說法。柯蕾絲表示，目前先進晶片與遊戲晶片供應緊俏，但輝達已取得足夠庫存與供應承諾，能夠因應到2027年的出貨需求。

另據輝達最新披露的現金流量表，輝達去年度共買入406億美元有價證券與175億美元的私募股權，遠多於前年度的265億美元與15億美元，投資活動的現金流支出從204億美元激增至522億美元，並且買回約400億美元庫藏股，使帳上現金僅小幅成長，顯示龐大獲利幾乎全數再投入布局。

輝達強調，在科技革命需要鉅額資金的背景下，這種合作模式實屬必要。柯蕾絲明確表示，投資從供應商到AI新創的「極致生態系」，是該公司運用現金的最優先事項。

不過，輝達以資金綁定需求的模式，也遭部分市場人士質疑屬於「循環交易」，可能放大或提前實現對晶片的實際需求。

輝達高層則表示，由於AI基礎建設需要鉅額前期資金，深度資本合作有助擴大生態系。