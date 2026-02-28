Meta傳採用Google TPU 台鏈歡呼…鴻海、廣達、英業達等受惠

Meta傳出將與Google簽署為期多年，且價值高達數十億美元的TPU租用協議，且未來可望直接採購Google的TPU晶片，替Google自研晶片帶來龐大商機。法人看好，Google TPU供應鏈的鴻海（2317）、廣達、英業達等相關代工族群接單動能持續上攻。

外電報導，臉書母公司Meta Platforms與Google傳出簽署為期多年、價值數十億美元的協議，Meta將租用Google自研AI晶片TPU訓練新一代人工智慧模型。知情人士指出，雙方也討論Meta最快於明年直接購買TPU，部署於自家資料中心。

Meta、Google合作協議概況

此舉為Google拓展TPU對外銷售的重要進展，並正面切入由輝達（NVIDIA）主導的AI訓練晶片市場。Meta近日才宣布未來數年將向輝達採購數百萬顆繪圖處理器（GPU）。

此外，Meta本周也與超微（AMD）達成大型採購協議，但相關晶片主要用於AI推論，而非訓練。相較之下，此次TPU將用於模型訓練，被視為對輝達核心優勢領域的直接挑戰。

除了Meta之外，Google也與一家大型投資機構簽署條款清單，計劃成立合資企業購買並出租TPU給其他AI客戶，還與更多私募基金洽談類似架構。相關合資公司可能自行營運雲端業務，或者透過專案融資的方式取得資金，TPU甚至可以作為抵押品。

Google內部曾評估，若TPU業務順利擴張，有機會爭取輝達約一成年度營收。不過，Google同時面臨競合關係。Google Cloud本身仍是輝達GPU的重要客戶，多數AI開發者偏好使用GPU；而TPU與GPU皆由台積電代工，在產能上彼此競逐。

據了解，鴻海、廣達、英業達等相關代工廠早已攻入Google的TPU供應鏈，其中，鴻海在TPU供應鏈奪下Google TPU運算托盤（compute tray）大單，而且不僅Google TPU訂單，輝達GPU架構的AI伺服器，鴻海同樣是主要供應商，法人推估，鴻海集團每周產能超過1,000個AI伺服器機櫃，且2026年底將達到每周組裝2,000多個，未來除了伺服器組裝，包含纜線、網通設備、散熱及電源供應器等關鍵零組件都可望在美國生產。

不僅如此，廣達、英業達也與Google的TPU供應鏈合作關係密切，且在L6~L10規格都有布局。業界推估，代工廠今年在TPU相關AI伺服器出貨可望呈現逐季成長，且整體出貨量將比去年增長雙位數。