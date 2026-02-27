黃仁勳Podcast露餡…輝達擠下蘋果成台積電最大客戶 業績占比近2成

輝達執行長黃仁勳先前爆料該公司已是台積電最大客戶，但沒有獲得後者證實。如今台積電去年財報出爐，揭露2024年貢獻最多業績比重的乙客戶，在去年已被甲客戶以些微差距超車。雖然台積電沒有揭露甲、乙客戶的公司名稱，但外界推估，前述躍居其最大業績的甲客戶，應該就是輝達。

黃仁勳是於今年初接受全球半導體聯盟（GSA）共同創辦人暨執行長Jodi Shelton的播客節目訪問時爆料，輝達已是台積電最大客戶。

根據台積電去年財報，在其主要客戶資訊的欄位中，只有兩家客戶占其業績比重達一成以上，分別以甲客戶與乙客戶稱之。其中列出乙客戶於2024年所占業績比重為22%，但去年所占業績比重降至17%。而甲客戶占台積電業績比重，2024年時為12%，去年一舉提升到19%，成為其最大客戶。

台積電向來不評論單一客戶訊息，但綜上所述，如果外界推測為真，代表光是輝達這一家客戶的各產品線訂單，就貢獻台積電去年近二成業績。