快訊

川普關稅被判無效…調查點名美元將淪大輸家 贏家可能是它

黃仁勳Podcast露餡…輝達擠下蘋果成台積電最大客戶 業績占比近2成

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
台積電董事長魏哲家（左）與輝達執行長黃仁勳（右）。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
台積電董事長魏哲家（左）與輝達執行長黃仁勳（右）。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

輝達執行長黃仁勳先前爆料該公司已是台積電最大客戶，但沒有獲得後者證實。如今台積電去年財報出爐，揭露2024年貢獻最多業績比重的乙客戶，在去年已被甲客戶以些微差距超車。雖然台積電沒有揭露甲、乙客戶的公司名稱，但外界推估，前述躍居其最大業績的甲客戶，應該就是輝達。

黃仁勳是於今年初接受全球半導體聯盟（GSA）共同創辦人暨執行長Jodi Shelton的播客節目訪問時爆料，輝達已是台積電最大客戶。

根據台積電去年財報，在其主要客戶資訊的欄位中，只有兩家客戶占其業績比重達一成以上，分別以甲客戶與乙客戶稱之。其中列出乙客戶於2024年所占業績比重為22%，但去年所占業績比重降至17%。而甲客戶占台積電業績比重，2024年時為12%，去年一舉提升到19%，成為其最大客戶。

台積電向來不評論單一客戶訊息，但綜上所述，如果外界推測為真，代表光是輝達這一家客戶的各產品線訂單，就貢獻台積電去年近二成業績。

台積電 輝達

延伸閱讀

黃仁勳一番話間接證實！輝達2025年首超車蘋果 登台積電最大客戶

台積電創2025元天價 股東人數衝破200萬人

NVIDIA財報多會賺？黃仁勳：AI Agent讓算力變收入

輝達秀超強財測 黃仁勳：AI代理應用飆升

相關新聞

黃仁勳一番話間接證實！輝達2025年首超車蘋果 登台積電最大客戶

晶圓代工廠台積電最大客戶異動，人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）首度超越蘋果（Apple），躍居台積電202...

聯發科28億投資美矽光子廠特別股 持股比重2.4％

手機晶片廠聯發科透過子公司Digimoc Holdings Limited斥資約9000萬美元，約新台幣28億元，取得美...

台積電全球布局 2年獲美日德與大陸政府補助1514億

台積電前進美國、日本、德國及中國大陸投資設廠，2025年獲得政府補助新台幣762.58億元，較2024年的751.64億...

華碩衝AI伺服器 設事業群 基礎設施方案部門擴大規模

華碩衝刺伺服器業務，啟動組織調整，昨（26）日發布內部郵件，宣布自3月1日起，公司將原基礎設施方案事業處（ISG BU）...

華碩北美擴產 擬找夥伴合資

華碩未來幾年AI伺服器成長動能將來自北美市場，具備美國產能成為近年廠商拿下訂單關鍵重點，華碩全球資深副總裁朱培蘭分析，若...

輝達秀超強財測 黃仁勳：AI代理應用飆升

輝達25日公布上季財報優於預期，本季財測也相當強勁，預期今年營收超越去年預估的5,000億美元，執行長黃仁勳高喊：「運算...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。