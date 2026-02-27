華碩揮軍輝達GTC大會 展示次世代液冷解決方案

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩預計於下個月16至19日，以鑽石級贊助商身分出席在美國聖荷西舉行2026 NVIDIA GTC大會，首度展示全新液冷生態系統。圖／華碩提供
華碩預計於下個月16至19日，以鑽石級贊助商身分出席在美國聖荷西舉行2026 NVIDIA GTC大會，首度展示全新液冷生態系統。圖／華碩提供

輝達（NVIDIA）GTC大會即將於3月下旬登場，華碩（2357）本次將以鑽石級贊助商身分出席GTC大會。華碩指出，隨著AI等高效能運算工作負載激增，運算密度、功耗需求逐漸超出傳統氣冷所能應付的極限，華碩憑藉深厚的硬體研發底蘊，插旗次世代散熱版圖，推出全方位液冷解決方案，將為新一代NVIDIA Vera Rubin NVL72系統架構資料中心提供最佳化熱管理功能，並預計於本次GTC大會上，首度展示此強大的液冷生態系統。

華碩針對最新AI運算密度而生的液冷解決方案，包括：Direct-to-Chip (D2C)、列間CDU 冷卻及混合式配置在內之產品組合，可快速且有效排解高性能CPU、GPU與高密度加速器機架產生的熱能，以大幅降低能耗、PUE與TCO；其不僅採用Schneider Electric、Vertiv等策略合作夥伴架構，另搭配來自Auras Technology、Cooler Master及其他產業領導者的精密元件，確保在大規模應用下，維持絕佳穩定性及效能，同時橫掃全球2,156項SPEC CPU紀錄與248項MLPerf冠軍，穩踞產業領先地位。

而有關華碩液冷實力的最佳實證，莫過於近期為台灣國家高速網路與計算中心(NCHC)打造的旗艦級部署，其結合Nano4 NVIDIA HGX H200叢集與最新NVIDIA GB200 NVL72系統，為台灣首座採用此架構的全液冷AI超級電腦，並透過DLC直接液冷技術，將PUE值精準控制在1.18的超高水準，在提供極致算力的同時，亦實現永續能源管理的政策與承諾。

