快訊

新北砂石車猛撞機車…越南女騎士當場喪命 疑為勤益科大外籍生

業界錯愕！才說18A技術最先進 英特爾晶圓代工主管竟轉身跳槽高通

經典賽／龍恩因傷退出…空缺確定補上宋晟睿 曾豪駒曝背後考量

TPU晶片市場商機暴衝 光聖、華星光訂單一同暢旺

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

Google TPU市場需求有望大幅看增，且不僅Google自家擴大採用，目前Meta也傳出將可望租用算力及採購TPU晶片打造AI伺服器，當中光通訊規格升級商機將同步升溫。法人點名，打入美系雲端服務大廠（CSP）的光聖（6442）、華星光（4979）等概念股接單有望跟著旺。

其中，Google的TPU晶片打造的AI伺服器主要採用光路交換器（OCS），且當中直接採用光纖訊號傳輸，並採用800G規格，明年將可望開始跨入1.6T世代，讓光通訊掀起一波全面升級商機。法人點名，切入美系CSP供應鏈的光聖、華星光等概念股，今年營運將可望逐季衝高。

據了解，光聖在高芯數的光纖電纜已經從1,728芯向前推進到3,456芯，甚至已經開始布局6,912芯，且獲得美系大廠大筆訂單。法人推估，光聖今年獲利將至少挑戰賺進兩個股本以上的歷史新高表現。光聖公告今年1月合併營收達9.55億元，創下歷史同期次高。

Google 光纖

延伸閱讀

日本餐廳貼Google翻譯「中國遊客不許進入」告示惹議　網批歧視

波若威、華星光、光環 前景亮

00891於26日除息！專家看好重倉台積、聯發科：TPU純度最高、今年迎利多

TPU供應鏈 美銀看旺

相關新聞

輝達2025年首度超越蘋果 登台積電最大客戶

晶圓代工廠台積電最大客戶異動，人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）首度超越蘋果（Apple），躍居台積電202...

聯發科28億投資美矽光子廠特別股 持股比重2.4％

手機晶片廠聯發科透過子公司Digimoc Holdings Limited斥資約9000萬美元，約新台幣28億元，取得美...

台積電全球布局 2年獲美日德與大陸政府補助1514億

台積電前進美國、日本、德國及中國大陸投資設廠，2025年獲得政府補助新台幣762.58億元，較2024年的751.64億...

華碩衝AI伺服器 設事業群 基礎設施方案部門擴大規模

華碩衝刺伺服器業務，啟動組織調整，昨（26）日發布內部郵件，宣布自3月1日起，公司將原基礎設施方案事業處（ISG BU）...

華碩北美擴產 擬找夥伴合資

華碩未來幾年AI伺服器成長動能將來自北美市場，具備美國產能成為近年廠商拿下訂單關鍵重點，華碩全球資深副總裁朱培蘭分析，若...

輝達秀超強財測 黃仁勳：AI代理應用飆升

輝達25日公布上季財報優於預期，本季財測也相當強勁，預期今年營收超越去年預估的5,000億美元，執行長黃仁勳高喊：「運算...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。