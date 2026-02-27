TPU晶片市場商機暴衝 光聖、華星光訂單一同暢旺
Google TPU市場需求有望大幅看增，且不僅Google自家擴大採用，目前Meta也傳出將可望租用算力及採購TPU晶片打造AI伺服器，當中光通訊規格升級商機將同步升溫。法人點名，打入美系雲端服務大廠（CSP）的光聖（6442）、華星光（4979）等概念股接單有望跟著旺。
其中，Google的TPU晶片打造的AI伺服器主要採用光路交換器（OCS），且當中直接採用光纖訊號傳輸，並採用800G規格，明年將可望開始跨入1.6T世代，讓光通訊掀起一波全面升級商機。法人點名，切入美系CSP供應鏈的光聖、華星光等概念股，今年營運將可望逐季衝高。
據了解，光聖在高芯數的光纖電纜已經從1,728芯向前推進到3,456芯，甚至已經開始布局6,912芯，且獲得美系大廠大筆訂單。法人推估，光聖今年獲利將至少挑戰賺進兩個股本以上的歷史新高表現。光聖公告今年1月合併營收達9.55億元，創下歷史同期次高。
