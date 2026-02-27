和碩5G前進MWC 啟動AI驅動聯網與邊緣智慧新格局

和碩（4938）衝刺5G業務，27日宣布將參與2026年世界行動通訊大會 (MWC 2026)，呼應今年大會主題「IQ 時代」(The IQ Era)，和碩5G將展示其如何透過尖端的AI整合5G解決方案、邊緣運算及具韌性的網路基礎設施，橋接通訊聯網與具備行動力的智慧科技。

和碩指出，隨著產業從數位轉型邁向「智慧自主」，和碩5G正提供企業所需的關鍵工具，落實資料在地化處理、即時反應，並以空前效率擴充營運規模。

和碩5G憑藉在5G私網的成功經驗，正加速擴張至5G公網基礎設施，提供全頻譜Open RAN無線電解決方案。亮點產品包括PR2850，一款專為廣域布署設計的8T8R 40W 5G NR大型基站 (Macro Radio)，具備優異的覆蓋範圍、容量與能源效率。

此外，和碩5G提供4T4R與Massive MIMO (32TRx/64TRx)解決方案，透過涵蓋室內型皮基站 (Pico)、室外微型基站 (Micro) 及大型基站 (Macro) 的完整產品組合，為現代Open RAN布署提供強大的後盾與支援。

PS2400則將5G無線電、分散式單元(DU)、中央單元(CU) 及核心網路(5GC)功能整合至單一可攜式設備中。這款「行動網路箱」(Network-in-a-box) 為緊急救援服務與偏遠地區的快速布署帶來了革命性的突破。

此外，和碩5G將首度發表其AI-RAN願景，將智慧運算直接嵌入O-RAN架構中。配合和碩專有的干擾抑制技術(Interference Mitigation)，即使在極度擁擠的工業或醫療環境中，和碩5G也能確保穩定且低延遲的通訊(LLC)。

和碩網通產品事業群總經理馮震宇表示，「IQ 時代」象徵著一個根本性的轉變，聯網不再是最終目的，而是實現無處不在的智慧化之基礎。和碩擁有獨特優勢，能將5G基礎設施與邊緣AI完美融合。我們的目標是賦能客戶，使其不僅能獲取資料，更能立即理解並採取行動。透過我們的模組化平台與深厚的生態系合作，我們正將自主、智慧工業的未來願景轉化為今日的實現。

和碩5G在MWC 2026的展出得到了世界級技術夥伴生態系的全力協助。藉由與Amarisoft、Ataya、Chunghwa Telecom、Intel、Keysight Technologies、MaxLinear、Metanoia、Nokia、Radisys、Telecom Infra Project 等業界領袖合作，和碩5G確保其解決方案具備高度互通性、卓越效能，並始終站在5G與AI革命的最前線。