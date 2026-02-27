快訊

台積電全球布局 2年獲美日德與大陸政府補助1514億

中央社／ 新竹27日電
台積電前進美國、日本、德國及中國大陸投資設廠，2024、2025年合計獲得1514.22億元補助。歐新社
台積電前進美國、日本、德國及中國大陸投資設廠，2025年獲得政府補助新台幣762.58億元，較2024年的751.64億元略增1.45%，2年合計獲得1514.22億元補助。

據台積電財報資料顯示，TSMCArizona、ESMC、JASM及台積電南京等子公司，因於美國、德國、日本及中國設廠營運，取得當地政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。

台積電2025年取得美國、日本、德國及中國大陸政府補助款762.58億元，加計2024年取得751.64億元補助，2年累計獲得1514.22億元補助。

台積電指出，TSMC Arizona、ESMC、JASM及台積電南京等子公司分別與當地政府簽署補助合約，合約內容包含應遵守的建廠時程及其他條件。另TSMCArizona得針對符合資格的投資，申請投資金額的25%作為投資補助。

台積電美國亞利桑那州第1座晶圓廠於2024年第4季量產4奈米製程，第2座晶圓廠2026年進機，2027年下半年量產，第3座廠開始建置，並申請許可建置第4座廠及首座先進封裝廠。台積電規劃在亞利桑那投資1650億美元，建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。

台積電日本熊本第1座晶圓廠於2024年底量產，第2座廠營造工程已經展開，原先規劃第2座廠將生產6奈米製程技術，目前評估規劃改採更先進的3奈米製程技術。

台積電德勒斯登廠開始興建，進展良好，量產計畫將依客戶需求及市場狀況而定。台積電南京廠於2022年新增28奈米製程產能。

據台積電統計，2025年美國市場營收達2兆8346億元，年增42.28%，占總營收比重達74.42%，為台積電最主要營收來源。

台積電財報資料顯示，2025年TSMC Arizona獲利161.41億元，JASM則虧損97.67億元，ESMC虧損6.88億元。

