聯發科28億投資美矽光子廠特別股 持股比重2.4％

中央社／ 新竹27日電
聯發科。 路透
手機晶片聯發科透過子公司Digimoc Holdings Limited斥資約9000萬美元，約新台幣28億元，取得美國矽光子廠Ayar Labs特別股，持股比重約2.4%。

聯發科今天代Digimoc Holdings Limited公告，以每股52.24美元，取得Ayar Labs特別股172萬2759股，交易總金額約9000萬美元，約新台幣28億元，持股比重約2.4%。

聯發科表示，Ayar Labs是聯發科很好的合作夥伴，透過Digimoc Holdings Limited投資Ayar Labs，主要是希望深化彼此關係，並持續布局特殊應用晶片（ASIC）技術。

Ayar Labs是美國矽光子廠，包括人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA），以及超微（AMD）和英特爾（Intel）等都是投資者。Ayar Labs於2025年開設台灣新竹辦公室，並與特殊應用晶片廠創意及世芯-KY建立策略夥伴關係。

