資安院、中科院簽署 MOU 整合資安與國防科技能量

國家資通安全研究院與國家中山科學研究院26日簽署合作備忘錄（MOU），建立制度化合作機制，雙方將整合資安技術、資安治理與國防科研能量，共同強化我國關鍵基礎設施與國防體系之資安防護韌性。

資安院指出，本次合作範疇涵蓋關鍵基礎設施資安防護強化、跨國網路攻防演練、資安治理成熟度評估、零信任架構、AI產品與系統安全評測與資安情資分享等面向。AI技術快速發展與新型態攻擊手法持續演進的背景下，雙方將透過制度研析、技術整合與實際場域驗證，提升我國面對新型態攻擊手法與高風險威脅情境之辨識、預警與應處能力。

中科院表示，烏俄戰爭引入AI，驅動全球第2次軍事事務革命，推進無人載具系統自主化發展，當前透過軟體運算快速迭代，提升武器精確效能；為使國防科研順遂，確保資通訊安全至為關鍵，結合雙方專業人力和工作經驗，降低AI帶來的弱點風險，讓國防投資更有效率，迅捷達成國軍作戰需求。

資安院表示，資安院長期致力於資安技術研發、治理方法研析及演練實務，中科院則具備國防科技研發、系統整合工程與關鍵技術自主化之深厚基礎。本次兩大國家級行政法人建立合作平台，具備國家安全之戰略高度，亦形塑跨行政法人、跨專業領域的長期協作機制，為國家行政法人科研體系在資安與AI安全領域建立穩固基礎。

面對組織導入AI技術所衍生之資安風險與治理挑戰，雙方亦將強化可信任AI與安全測試機制之合作，確保技術創新與資安防護同步發展。未來雙方將持續深化技術交流與專業人才培育，整合科研資源與場域驗證能量，為國家安全、科技自主發展與數位韌性環境紮下更穩固的基礎。