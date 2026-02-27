台達電今年資本支出 創高 超前部署兩年後產能

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
台達電（2308）搭上AI大商機，董事長鄭平昨（26）日表示，今年成長最大動能來自AI資料中心持續擴建，「這一、兩年產能仍吃緊」，台達電超前部署兩年後產能，今年資本支出會比去年的461億元更多，再寫新猷。備受關注的800VDC系統，今年將開始有營收

台達電昨天召開法說會，鄭平釋出以上訊息。展望後市，他表示，本季因工作天數少，會低一些，預期第2季將優於本季。

台達電說明，首季營運季節性因素較強，但第2季起每一季的季節性因素干擾較不明顯。去年來自伺服器電源營收占比逾兩成，液冷約一成，預期今年相關營收會持續向上。

台達電在AI時代扮演要角，供應多項關鍵元件。受惠AI資料中心需求強勁，台達電泰國及美國廠區產能吃緊，去年積極擴產，帶動2025年資本支出衝破400億元大關、達461億元，年增38%，改寫新猷。

鄭平表示，泰國三座新廠已開出，目前正調整中，後續產能仍規劃中，「日前更到墨西哥看了一圈。」

鄭平表示，這一、兩年產能吃緊，但仍夠用，現在是建置兩年後的產能，看的是2029年需求，寧願多備一些，也不要無法支應訂單，會朝原地或尋求新區域擴建的方式進行。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫表示，AI資料中心主要動能仍來自四大雲端服務供應商（CSP）資本支出。研調機構預估，2026年全球主要CSP資本支出合計將逾7,000億美元，今年台達電資本支出也會持續增加。台達電並未透露今年資本支出數字。

鄭平表示，四大CSP各自需求不同，台達電挾技術、速度及營運管理優勢，提供這些大客戶客製化服務，這是台達電擅長的領域。

針對800VDC推進時程，鄭平表示，不論800VDC或400VDC都是客戶設計需求，目前很難預測對營收貢獻度。他透露，800VDC發展比較早，目前不只一家客戶，部分客戶比較積極，預期今年就會有系統營收貢獻，預期2027年800VDC的量會比較大。

固態變壓器（SST）則視客戶個別需求，台達電除了有直接銷售SST，或SST搭載DC Power Rack銷售。

台達電已公布2025年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，全年首度賺逾兩個股本，每股純益23.14元，三分之二的本業獲利來自電源及零組件事業貢獻。

