輝達H200銷售不明朗 Q1營收展望 未納大陸

經濟日報／ 編譯葉亭均劉忠勇／綜合外電

輝達表示，2月稍早已獲得美國政府核發「少量」出貨大陸H200晶片的許可證，但還不清楚北京當局的態度，因此本季營收展望並未納入大陸市場。輝達執行長黃仁勳也說，市場錯估了AI對軟體公司構成的威脅。

輝達財務長柯蕾絲在財報說明會表示，「雖然美國政府已批准少量H200晶片給大陸客戶，但我們還沒（從大陸）賺進任何營收，也不知道中國是否會允許進口」，因此「我們的展望並未假設會從大陸獲得資料中心運算營收」。

面對最近AI重創軟體類股，黃仁勳接受CNBC訪問時表示：「我認為市場搞錯了。沒有人提供的服務能比（IT服務管理供應商）ServiceNow更好，他們開發出經過微調和優化的代理程式，能夠更精準搭配現有自家的工具來處理各項工作。」

他說：「終究我們還是需要這些工具來完成工作，並以我們能理解的方式將資訊回傳。」

黃仁勳認為，Anthropic與美國國防部對於AI工具使用限制的爭端，還沒嚴重到不可收拾的地步，「我希望他們能解決問題，但如果談不攏，也不會是世界末日」，Anthropic不是世界上唯一 AI公司，國防部也不是唯一的客戶。

台達電今年資本支出 創高 超前部署兩年後產能

台達電搭上AI大商機，董事長鄭平昨（26）日表示，今年成長最大動能來自AI資料中心持續擴建，「這一、兩年產能仍吃緊」，台...

