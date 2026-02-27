集邦：本季 DRAM 合約價漲勢大加速

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（26）日最新報告指出，本季DRAM合約價漲幅將再度「大幅加速」，一般型DRAM估將大漲90%至95%，合併高頻寬記憶體（HBM）的整體合約價上漲80%至85%。

DRAM合約價持續暴漲，意味下游買家追貨意願強勁，南亞科、華邦、威剛等台廠同步受惠。

南亞科近年積極推進DDR5產品布局，並調整產品組合朝高階與利基市場靠攏，隨著報價回升與庫存去化告一段落，法人預期今年營運將逐步脫離谷底，毛利率有望改善，且若通用DRAM價格維持上行態勢，南亞科下半年營運彈性將進一步放大。

華邦透露，受惠邊緣運算與AI熱潮，該公司目前產能已滿載至2027年，加上國際大廠將產能轉向生產高頻寬記憶體，導致傳統DRAM供給遭大幅排擠，華邦因此獲得長線助攻。

因應強勁需求，華邦2026年資本支出調升至421億元，創新高，其中95%將投入晶圓廠生產設備，加速擴充先進製程產能。

集邦分析，雖然本季消費性應用進入傳統淡季，使得原廠位元出貨成長將進一步收斂甚至僅季持平，但各大雲端服務供應商（CSP）為確保供應量，對價格仍採開放態度，其他應用端若不跟進漲價幅度，恐難以取得原廠供應。