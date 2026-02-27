輝達秀超強財測 黃仁勳：AI代理應用飆升

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達25日公布上季財報優於預期，本季財測也相當強勁，預期今年營收超越去年預估的5,000億美元，執行長黃仁勳高喊：「運算需求正呈現指數級成長」、「企業對AI代理的採用正突飛猛進」。

黃仁勳持續看旺AI發展，強調「我們的客戶正爭相投資AI運算，也就是驅動AI工業革命與未來成長的工廠」，惟市場期待更高，使輝達股價26日早盤不漲反跌逾3%。法人指出，黃仁勳談的是產業長期趨勢，短線可能有波動，惟長線動能仍強，台積電（2330）、鴻海、廣達、雙鴻等供應鏈後市仍值得期待。

黃仁勳強調：「沒有算力就無法產生token（符元），沒有token就無法實現營收成長，雲端服務供應商（CSP）的巨額資本，最終將直接轉化為收入」。

黃仁勳說，「算力需求正在爆發式成長，代理型AI的拐點正式降臨。」這反映在數字上就是輝達財報，該公司2026會計年度全年營收2,159億美元，年增65％，首度破2,000億美元；上季營收681.27億美元，年增73%；毛利率75.2%；淨利430億美元，年比幾乎倍增，其中，資料中心就占623億美元，年增75%，再度刷新紀錄，全都優於預期。

輝達財務長柯蕾絲表示，超大規模雲端業者仍是最大客戶類別，占比略高於50%，客戶更多元。網路營收也成長22%到高於預估的109.8億美元。

這波AI產業熱潮，起點是生成式AI模型帶來的驚奇，進入到中場後，則是代理型AI開始真正「做事」，包含自動寫程式、完成複雜任務、處理企業流程等，並把推理（inference）轉化為可持續變現的生意，黃仁勳直白地說「算力等於收入。」

黃仁勳強調，企業對代理AI的應用飆升，Grace Blackwell搭配NVLink是推理的王者。主要動能來自Blackwell與Blackwell Ultra的快速拉貨。黃仁勳透露，即使是較舊的Hopper架構在市場也幾乎售罄，這代表企業已從「實驗AI」轉向「全面部署」。

黃仁勳重申，AI產業歷經的三次結構平台轉變，首先是從CPU運算到GPU運算，再來是從傳統機器學習到生成式AI，接著從生成式AI到代理AI，每一次轉變都能支撐大規模投資，代理AI正是下一個長期算力需求核心。

