三星DRAM價翻倍 蘋果埋單 南亞科、華邦、威剛等可享紅利

韓媒報導，蘋果接受三星提出最新一輪DRAM報價漲價100%的要求，是繼日前傳出蘋果以兩倍價格採購日商鎧俠的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）之後，蘋果再次以「超高價」掃貨記憶體，震撼業界。

這意味記憶體產業已不僅是「賣方市場」，且「賣方態度非常強硬」，未來恐將更缺，南亞科（2408）、華邦、威剛、群聯等台系記憶體相關業者漲價紅利可望更大，後市持續看俏。

蘋果加價買記憶體事件簿

業界分析，蘋果過往向來掌握對零組件供應商的議價權，如今卻先後傳出願意接受鎧俠、三星倍數計的記憶體報價，透露NAND晶片與DRAM市場供給嚴重短缺，蘋果為了確保料源無虞，不得不低頭。

從蘋果執行長庫克到特斯拉執行長馬斯克，科技產業領袖都在警告記憶體短缺與價格大漲，可能釀成一場全球產業危機。愈來愈多零售商和中盤商每天都在調整報價，一些人甚至用「記憶體末日」（RAMmageddon）形容即將到來的局面。一家筆電製造商經理人表示，三星最近已開始每季評估記憶體供應合約，而非往常的每年評估。

韓媒Dealsite報導，在DRAM供給短缺之際，蘋果採購三星LPDDR5X記憶體的價格據傳翻漲一倍，漲幅大於三星原本訂的目標。

報導披露，三星以漲價100%與蘋果開始談判價格，但其實設定只漲60%，預留一些討價還價的空間，沒想到蘋果完全不砍價，立即同意接受漲價一倍。此事凸顯出蘋果的財力，更反映鞏固DRAM供給的迫切性。

去年初時，蘋果和其他業者採購12GB LPDDR5X記憶體晶片的價格，估計介於25至29美元，但截至去年底價格已飆升至70美元。

不到兩周前，市場也傳出，蘋果已接受日商鎧俠的漲價條件，本季將以兩倍價格採購鎧俠的NAND晶片，但之後將每季重新議價，意味著第2季情況仍可能有變，呼應了蘋果日前表示，記憶體價格將對本季毛利造成更大壓力的說法。

庫克元月底在財報說明會上表示，記憶體晶片價格對上季毛利率的影響「輕微」，但預期本季衝擊會擴大，並已反映在本季的48%至49%毛利率展望。 庫克也說，記憶體價格可能還會繼續上漲。

蘋果新產品發表在即，天風國際證券分析師郭明錤認為，蘋果應會自行吸收增加的成本，以服務部門的營收做為財務緩衝。蘋果服務部門2026年度第1季營收達到300.13億美元，比大多數科技公司的總營收還高。