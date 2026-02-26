肯定高市府基建先行 學者分析：迎產業轉型的長遠解方

近日高雄市議會探討2050都市發展，部分評論者基於財政審慎考量，擔憂高雄總人口微降可能使捷運聯開與大眾運輸導向發展（TOD）等基礎建設加重市府財務壓力。對此，國立中山大學財管系特聘教授蔡維哲分析，面對半導體產業的歷史性轉型，基礎建設的超前部署，並非財政盲動。

蔡維哲指出，若僅以「靜態人口數據」來評估城市基建，容易低估高科技產業群聚效應的「時間遞延性」。事實上，高雄的產業轉型已有堅實的數據支撐。

台積電（2330）於楠梓投入逾新台幣1.5兆元建置先進製程晶圓廠，連同供應鏈預估可創造逾4.5萬個就業機會；此外，高雄2024年促參招商突破1,021億元居全台之冠，且2024年營利事業銷售總額更已成功突破6兆元大關，展現強勁的經濟底氣。

從財務分析的角度來看，蔡維哲比喻，不能因為總人口這個「短期營收」微幅波動，就忽略了城市核心事業板塊正以雙位數成長。他進一步說明，雖然總人口微降，但楠梓、仁武、橋頭等地人口屢創新高，南漂趨勢逐步成型，且市府總債務餘額自2018年迄今亦呈現穩健下降，這顯示「產業升級、稅基擴大、財政改善」的正向循環正在發生。

談及高雄面臨的產業轉型，蔡維哲特別點出日本熊本、美國德州泰勒市（Taylor）與德國德勒斯登（Dresden）三大國際案例，鼓勵高雄繼續堅持做對的事。他表示，全球成功承接半導體投資紅利的城市，無一不是在產業落地之初，就啟動了基礎建設的超前部署。蔡維哲分析，以日本熊本為例，台積電進駐帶來龐大經濟效益，但也因初期部分交通配套未及時跟上，一度引發嚴重壅塞，這深刻提醒城市管理者：基建落後不是節省，而是對未來發展機會的龐大耗損。

反觀美國德州泰勒市迎接三星、德國德勒斯登迎接台積電歐洲廠時，即便面臨當地原人口規模不大，或曾歷經人口外流的挑戰，地方政府皆毅然投入巨資擴建道路、水電與教育設施。他們深知，若等到人口湧入才啟動建設，代價將是公共服務的極大考驗。

在經濟理論中，這類基礎建設被視為「先行資本」。蔡維哲運用財務管理中的「實質選擇權」（real option）概念進一步剖析，現階段的基建投入猶如支付「權利金」，而未來產業群聚所帶動的稅收擴增、就業增長與區域價值提升，則是豐厚的「履約收益」。

蔡維哲肯定高雄目前推動楠梓園區聯外交通等計畫，認為這正是汲取國際經驗的具體作為。他提醒，若待數萬名科技人才與家庭全數到位才開始規劃捷運與道路，飆漲的地價與營建成本恐構成真正的財政壓力，人才也可能因生活機能匱乏而卻步。

蔡維哲強調，不能用後照鏡駕駛高雄的未來。他認為，高雄正處於半世紀以來最關鍵的產業轉型期，此刻應以熊本、泰勒市、德勒斯登為師，在產業紅利全面兌現前，審慎而積極地繼續完備基礎建設。在城市競爭的賽道上，以穩健步伐為未來投資，方能為下一代奠定厚實的基石。